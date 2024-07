Za nami 11. odcinek programu "Azja Express". Tym razem nikt nie odpadł. W programie nadal są cztery pary. Tydzień temu z programem pożegnała się najbardziej kontrowersyjna para - Renata Kaczoruk oraz jej koleżanka Weronika Budziło. Dziś również nie zabrakło skrajnych emocji! Immunitet wygrały Agnieszka Włodarczyk i Maria Komorowska. To one mają już pewne miejsce w finale "Azji Express"! Co dokładnie działo się w odcinku?

Przeczytaj ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

22:52 – Wygrywają Agnieszka i Maria! To one otrzymują immunitet i jako pierwsze przechodzą do finału „Azji Express”! Pozostali uczestnicy są zaskoczeni. Dziewczyny też są w szoku, że im się to udało. Wybierają hotel, w którym spędzą dzisiejszą noc i wypoczną przed finałem. Przed pozostałymi parami kolejny etap wyścigu.

22:51 – Zadanie wygra para, która dowiozła na miejsce najcięższy kawałek lodu.

22:50 – Agnieszka i Maria znów korzystają z pomocy mężczyzn, który donoszą im lód na miejsce.

22:49 – Jako trzeci na mecie są Iza i Leszek.

22:48 – Jako drudzy na miejsce docierają Michał i Ludwik. Prowadząca waży lód.

22:46 – Agnieszce i Marii znów pomagają miejscowi panie! Dostają za darmo worek z lodem, który ma pomóc im ochłodzić ich kostkę i dowieźć ją na miejsce.

22:45 – Jako pierwsi na miejsce docierają Pascal i Paweł. W kocach termicznych udało im się przywieźć spory kawałek lodu. Agnieszka Woźniak-Starak waży ich kostkę i zapisuje wynik.

22:43 – Michał i Ludwik owinęli lód w śpiwór. Ruszają w dalszą drogę.

22:34 – Agnieszka i Maria za zaoszczędzone pieniądze chcą kupić lodówkę, by zabrać kostkę lodu. Pascal i Ludwik też mogą zabrać ze sobą lodówkę.

22:32 – Następnego poranka pary sprawdzają, w jakim stanie jest ich kostka lodu. Przed nimi dalszy etap podróży. Michał i Ludwik muszą się zawiązać liną w ramach utrudnienia.

22:30 – Wyścig zostaje zatrzymany. Pary szukają noclegów. Pascal i Paweł będą spać w szpitalu. Miejscowa nauczycielka zaprasza chłopaków na pyszny posiłek.

22:29 – Agnieszka i Maria znów korzystają z pomocy lokalnych mężczyzn, którzy pomagają im zapakować lód w opakowanie po rybach. Dziewczyny są zachwycone, że mogą liczyć na wparcie!

22:27 – Przed uczestnikami spore wyzwanie. Muszą znaleźć nocleg nie tylko dla siebie, ale i dla kostki lodu. Wszyscy szukają miejsca z lodówkę, która pomogłaby zabezpieczyć lód przez całą noc. Okazuje się, że Pascal i Paweł mają ze sobą koce termiczne, w które planują zawinąć kostkę lodu.

22:24 – Agnieszce i Marii wypada kostka! Spory kawałek się odłamuje. Dziewczyny jednak się nie poddają. Znajdują lokalnego pomocnika, który pomaga im przenieść lód do samochodu.

22:21 - Kolejnym przystankiem uczestników jest fabryka lodu. Pary dostaną blok lodu, który mają dowieźć w kolejne wyznaczone miejsce. Przed nimi również noc z gigantyczną kostką lodu! Nie będzie to łatwe z uwagi na panujący upał.

22:20 – Pascal i Paweł docierają na ląd. Zaraz po nich przybywają Michał i Ludwik.

22:18 – Leszek, rzucając paczkę, uszkadza dom i… uderza się w głowę.

22:16 – Jako pierwsi swoją paczkę dostarczają Michał i Ludwik.

22:14 – Teraz pora na nowe zadanie. Uczestnicy będą pływać łódkami, by dostarczyć paczki na wyznaczone miejsce.

22:04 – Zadanie wygrywają Pascal i Paweł. To oni otrzymują amulet w tym zadaniu. Chłopcy muszą podjąć decyzję, komu przyznają utrudnienie. Michał i Ludwik sami się zgłaszają jako chętni, by wziąć utrudnienie na siebie.

22:00 – Zadanie okazuje się być bardzo trudne i wyczerpujące. Upał nie pomaga uczestnikom w jego wykonaniu. Za naczynia na miejscu pary dostają wstążki. Po powrocie muszą ułożyć naczynia w tym samym miejscu, co na początku.

21:58 – Ostatecznie na miejsce docierają jako pierwsi. Drugie dobiegają Agnieszka i Maria. Trzecie miejsce zdobywają Iza i Leszek. Te trzy pary będą walczyć w kolejnym zadaniu. Muszą zapakować ceramiczne naczynia na wózek i zawieźć je do wioski. Muszą wrócić z naczyniami.

21:56 – Michał i Ludwik trafiają na zator na drodze. Michał wpada w furię!

21:54 – Na miejscu wszyscy będą walczyć o amulet wart 5 tysięcy złotych.

21:53 – Iza i Leszek oraz Agnieszka i Maria nadal walczą z gliną. Obie pary wskakują na traktory i ruszają w dalszą część drogi.

21:52 – Pascal i Paweł wskakują do traktora Michała i Ludwika. Napięcie między parami rośnie!

21:51 – Agnieszka i Maria też docierają na miejsce. Walka staje się zacięta! Jako pierwsi zadanie wykonali Michał i Ludwik. Tuż za nimi byli Pascal i Paweł.

21:50 – Okazuje się, że dalszy ciąg podróży pary odbędą na traktorze. Pascal i Paweł dotarli do miejsca zadania. Muszą wykopać 10 kg gliny. Jako drudzy przyjeżdżają Michał i Ludwik.

21:49 – Rośnie napięcie między uczestnikami. Pary zbliżają się do kolejnej misji. Czy podołają wyzwaniu? Jako pierwsi na miejsce docierają Pascal i Paweł.

21:46 – Przed nimi kolejna misja – wykopywanie gliny. Jednak zanim dotrą na miejsce, muszą przemierzyć kolejne kilometry autostopem. Agnieszka i Maria zauważają, że interesują się nimi miejscowi mężczyźni. Postanawiają zrobić sobie mocny makijaż w samochodzie.

21:37 – Najlepiej zatańczyły Agnieszka i Maria. Będą walczyć o amulet. Najgorzej niestety poszło Pascalowi i Pawłowi. Przed wszystkimi kolejny etap wyścigu! Pora ruszyć w drogę!

21:35 – Nauka idzie dość opornie… Michał i Ludwik są zrezygnowani. Taniec jest spokojny, ale bardzo precyzyjny, a przez to bardzo trudny.

21:33 – Pierwsze zadanie par to nauka tradycyjnego tańca. Wśród uczestników są osoby, które z tańce są za pan brat, więc nie powinno być problemów. Na zadanie jest 10 minut. Jurorem będzie szef lokalnego zespołu tanecznego.

21:30 – Zaczynamy kolejny emocjonujący odcinek „Azji Expres”! Przed uczestnikami kolejny etap wyścigu po Azji. Przed nimi kolejne misje i kolejna gra o amulet. Na końcu odcinka na jedną parę czeka immunitet. Para, która go zdobędzie przechodzi do finału.

Michał Żurawski i jego przyjaciel Ludwik są typowani na faworytów programu. To oni zostaną zwycięzcami?

Iza Miko i Leszek Stanek również mają wielu fanów. Może zwycięstwo przypadnie właśnie im?