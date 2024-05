Za nami finał 14. edycji „Tańca z gwiazdami”. Ostatni odcinek tanecznego show – podobnie jak cała odsłona – wywołał masę kontrowersji. Zaraz po wręczeniu Kryształowej kuli Anicie Sokołowskiej w mediach społecznościowych pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Część internautów uważa, że doszło do ustawki i to Roksana Węgiel powinna wygrać program. Fani nie są zadowoleni również z tego, jak potraktowano Julię Kuczyńską. Pierwsze nagranie występu Maffashion zostało nagle usunięte, co nie umknęło uwadze widzów.

Reklama

Z profilu „Tańca z gwiazdami” zniknął występ Maffashion

14. edycja tanecznego show za nami, ale to nie koniec kontrowersji. W mediach rozpętała się burza, a po wygranej Anity Sokołowskiej w „Tańcu z gwiazdami” widzowie mówią o ustawce. Fani nadal są w szoku, że Roksana Węgiel nie wygrała programu. Duże wrażenie na oglądających zrobiła też Julia Kuczyńska podczas ostatniego występu. Wszystkie pary zgarnęły maksymalną liczbę punków w trzeciej rundzie, ale zdaniem internautów uczestnicy nie zostali potraktowani równo.

Julia Kuczyńska w "Tańcu z gwiazdami" Wojciech Olkusnik/East News

Fani Julii Kuczyńskiej uważają, że influencerka została pominięta przez stację. Co ciekawe, internauci zauważyli, że umieszczone na profilu „Tańca z gwiazdami” wideo z występu Maffashion zostało usunięte. Po chwili w mediach społecznościowych opublikowano je po raz drugi. W komentarzach widać zmieszanie widzów.

Julia Kuczyńska w "Tańcu z gwiazdami" ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Mega niesprawiedliwe. Przecież teraz wiadomo, że nie będą mieć komentarzy.

Dlaczego post został usunięty? Było tak wiele pięknych słów już napisanych.

Czemu drugi raz dodane?

Nie znamy powodu zniknięcia pierwszego nagrania z profilu programu Polsatu. Jeden z internautów stwierdził, że wynikało to z błędu, ponieważ we wpisie oznaczono nie Julię Kuczyńską a Roksanę Węgiel. Warto jednak zauważyć, że w takim przypadku wideo można edytować – nie usuwać.

Julia Kuczyńska w "Tańcu z gwiazdami" Wojciech Olkusnik/East News

Oglądaliście finał 14. edycji „Tańca z gwiazdami”? Zgadzacie się, że to jedna z bardziej kontrowersyjnych odsłon tanecznego show w ostatnim czasie?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak potraktowano Maffashion w finale "Tańca z Gwiazdami". Fani wściekli: "Polsat, mega słabo"