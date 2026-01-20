Anna Derbiszewska i Jakub Manikowski z 10. edycji "Rolnik szuka żony" szybko wyrośli na ulubieńców widzów miłosnego hitu TVP. I choć zakochani, których uczucie narodziło się w programie, zarówno w trakcie trwania show, jak i po jego zakończeniu bardzo powściągliwie wypowiadali się na temat swojej prywatności, teraz postanowili przerwać milczenie. Niemal rok temu na świat przyszedł ich wspólny synek, Darek. Teraz rolniczka podzieliła się nowinami w sprawie kolejnego dziecka.

Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" o powiększeniu rodziny

Anna Derbiszewska zgłosiła się do 10. edycji "Rolnik szuka żony", by odnaleźć bratnią duszę. Spośród licznych kandydatów to Jakub Manikowski okazał się tym jedynym. Dziś para tworzy zgrany duet, a w połowie maja 2025 roku Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami małego Darka. Od tego czasu rolniczka coraz śmielej publikuje w sieci urocze rodzinne kadry. Teraz postanowiła pójść o krok dalej i zaskoczyć wszystkich wynaniem.

Za pośrednictwem InstaStories Anna Derbiszewska z "Rolni szuka żony" odpowiedziała na najbardziej nurtujące pytania swoich fanów. Wśród nich nie zabrakło także tych dotyczących kolejnego dziecka. Czy Ania i Kuba już planują powiększenie rodziny? Odpowiedź rolniczki nie pozostawia wątpliwości.

Darek jest tak turbo aktywnym dzieckiem, że czasem mam wrażenie, jakbym miała przynajmniej dwójkę dzieciaków, więc póki co starczy jedno - wyznała otwarcie Anna Derbiszewska z ''Rolnik szuka żony''.

Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" w poruszającym wyznaniu na temat ukochanego

Choć w programie Ania starała się bardzo rozważnie dobierać słowa i unikać tematów związanych z uczuciami, to w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Anna nazwała Kubę prezentem z nieba. Rolniczka postanowiła odczytać poruszający list, jaki napisała dla swojego ukochanego, w którym wyznała mu miłość i podkreśliła, że już na zawsze pragnie być u jego boku.

Teraz gwiazda 10. edycji "Rolnik szuka żony" po raz kolejny wprawiła swoich fanów w osłupienie. Za pośrednictwem InstaStories wyznała, że wierzy w przeznaczenie i to, że wraz z Kubą są sobie pisani.

Wierzę w przeznaczenie i wierzę w to, że czasem szczęściu trzeba pomóc trochę. Takie miałam głosy w głowie, przeczucie, że jesteśmy sobie pisani. - wyznała.

Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" o dzieciach swojego partnera

Zgłaszając się do 10. edycji "Rolnik szuka żony", Jakub Manikowski był już ojcem trójki dzieci. Jak podkreślała jednak w swojej programowej "wizytówce" Anna, fakt iż jej ukochany miałby dzieci z inną kobietą, nie przeszkodziłby jej w budowaniu relacji. Także w świątecznej odsłonie "Rolnik szuka żony" Anna Derbiszewska mówiła wprost:

Wiedziałam, że jeżeli ma trójkę dzieci to ja chcę mieć też swoje dzieci, więc dla mnie to była podstawa, bo ja kocham i szanuję wszystkie dzieci ale swojego potomka też chciałam, takie było moje marzenie - mówiła.

Teraz za pośrednictwem InstaStories zdradziła, jak zwracają się do niej pociechy Kuby z jego poprzedniego małżeństwa. Co ciekawe, nie mówią do niej ani mamo, ani ciociu. "Po prostu mówią Ania" - zdradziła.

