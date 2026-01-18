Klaudia z "Rolnik szuka żony" nagle zaskoczyła swoich fanów. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories pokazała, że jest już w szpitalu. Wkrótce ogłosi radosne wieści?

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" będą mieli syna

Klaudia i Valentyn wzięli udział w dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w programie narodziło się miedzy nimi uczucie. Chociaż o serce rolniczki zabiegali również inni kandydaci to właśnie z Valentynem postanowiła iść dalej przez życie. Jakiś czas po zakończeniu programu, w świątecznym odcinki "Rolnika", okazało się, że zakochani są już po zaręczynach. W sierpniu 2025 roku Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub. Niedługo po tym, jak powiedzeli sobie "tak" okazało się, że ich rodzina się powiększy. Klaudia z "Rolnika" ogłosiła, że jest w ciąży i chętnie pokazywała przygotowania do narodzin dziecka.

Zaledwie kilka tygodni temu, w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Marta Manowska zdradziła płeć dziecka Klaudii i Valentyna. Okazało się wówczas, że para będzie miała syna.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" pokazała kadr ze szpitala

Klaudia i Valentyn zdobyli sporą popularność dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony". Fani cały czas im kibicują i cieszą się ich szczęściem. Teraz z pewnością wszyscy wyczekują wiadomości o narodzinach pierwszego dziecka pary. I chociaż Klaudia i Valentyn nie zdradzili, na kiedy jest zaplanowany poród to teraz wszystko wskazuje na to, że maleństwo już lada moment może pojawić się na świecie.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" właśnie podgrzała atmosferę publikując zdjęcie ze szpitala!

Na razie wakacje rolniczka napisała tajemniczo.

Tylko spójrzcie na ten kadr!

