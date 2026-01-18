Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" mają wyjątkową okazję do świętowania. Najpierw Dorota opublikowała wymowne zdjęcie i szczery wpis, a później głos zabrał rolnik. To już kolejne!

Dorota z "Rolnik szuka żony" świętuje swoje urodziny

Dorota i Waldemar wzięli udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż rolnik początkowo odesłał Dorotę do domu i próbował stworzyć związek z Ewą, to w finale okazało się, że jest właśnie z Dorotą. Para do dziś tworzy szczęśliwy związek, a w 2024 roku na świecie pojawiła się ich córeczka, mała Dominika Marcelina.

Uwielbiana para z hitu Telewizyjnej Jedynki chętnie pokazuje, jak wygląda ich życie po programie. Niedawno Waldemar z "Rolnik szuka żony" ogłosił radosne wieści, a teraz znów zakochani mają powód do świętowania. Okazuje się bowiem, że właśnie dziś partnerka rolnika świętuje swoje urodziny. Dorota skończyła 37 lat.

Wchodzę w ten nowy rok życia z marzeniami, nadzieją na lepsze życie i wiarą, że zmiany, których tak bardzo potrzebuję, nadejdą właśnie teraz. Wiem, że ten rok przyniesie nowe drogi i nowe decyzje. Największą siłę dają mi moje dzieci — syn, który ma już 9 lat, i córeczka, która za kilka dni skończy 16 miesięcy. To dla nich chcę więcej spokoju, stabilności i uśmiechu każdego dnia. Idę dalej z uśmiechem na twarzy, choć nie raz nosi się ból w sercu. Ale nauczyłam się, że nawet z bólem można iść naprzód — silniej, mądrzej i z nadzieją. Ten rok będzie o zmianach, o mnie i o nas napisała na Instagramie.

Fani od razu ruszyli z życzeniami dla Doroty. O urodzinach swojej ukochanej nie zapomniał również Waldemar!

Waldema z "Rolnika" publicznie zwrócił się do Doroty

W dniu urodzin swojej partnerki Waldemar opublikował wzruszający wpis, w którym nie tylko składa jej życzenia, ale również ujawnia prawdę o ich związku.

To już trzeci rok, odkąd wspólnie świętujemy Twoje urodziny, a ja z dumą obserwuję kobietę, która: - twardo stąpa po ziemi (czasem aż iskry lecą) - ma determinację godną maratończyka… - upartość, która potrafi przesunąć góry, mnie i zdrowy rozsądek jednocześnie. Dziękuję Ci za Twoją wytrwałość — szczególnie wtedy, gdy życie mówi „nie”, a Ty odpowiadasz: „to popatrz jeszcze raz”. zaczyna swój wpis rolnik.

W dalszej części wpisu Waldemar składa życzenia Dorocie i dziękuje jej za córeczkę, Dominikę. Nagle rolnik zaskakuje wyznaniem:

Nie zawsze jest idealnie, są ostre spięcia, bo przecież życie to nie scenariusz idealnego hollywoodzkiego filmu o miłości , ale jesteśmy w tym razem bo tak od początku pragnęliśmy. Sto lat, Dorotko. I pamiętaj: 37 to nie wiek — to poziom wtajemniczenia napisał w mediach społecznościowych.

Pod wpisem rolnika od razu pojawiły się komentarze: "Dorotka piękna kobieta .Waldek jesteś szczęściarzem", "Pięknie napisane" - piszą fani.

