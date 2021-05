Ania z "Love Island 3" i Kuba z "Hotel Paradise 3" są parą? Jest komentarz uczestniczki hitu Polsatu! 

Ania Burska z 3. edycji "Love Island" od niedawna jest singielką. W miniony weekend razem z Cezarym, poinformowali o swoim rozstaniu . Dla wielu fanów był to prawdziwy szok, ale wygląda na to, że Ania nie zamierzać płakać w poduszkę z tego powodu. Uczestniczka show Polsatu właśnie pochwaliła się wspólnym wypadem do Zakopanego, na który wybrała się razem z... Kubą z 3. edycji "Hotelu Paradise" ! Czy Anię i Kubę coś łączy? Dziewczyna wszystko wyjaśniła w swojej relacji na InstaStory! Zobacz także: "Love Island": Ania rzuciła pracę dla udziału w programie! Teraz jest bezrobotna. Co zamierza dalej robić? Ania z "Love Island" i Kuba z "Hotelu Paradise" są parą? Ania Burska zyskała ogromną sympatię widzów "Love Island". Wielu fanów okrzyknęło ją najpiękniejszą i najsympatyczniejszą uczestniczką 3. edycji show Polsatu. W programie niestety nie miała szczęścia do partnerów - choć ostatecznie związała się z Cezarym, z którym dotarła do finału, to jednak ich związek rozpadł się po zaledwie kilku tygodniach od powrotu do Polski. Ania i Czarek zadeklarowali, że będą dalej się przyjaźnić, a związek im po prostu nie wyszedł. Wygląda jednak na to, że żadna ze stron nie rozpacza po rozstaniu, a Ania właśnie wybrała się na wspólny wyjazd z Kubą Wójcikiem, którego poznaliśmy w 3. edycji "Hotelu Paradise"! - Zobaczcie kogo zabrałam do Zakopanego! Jest i on! - zaczęła Ania pokazując przy tym Kubę. - Jestem ja i jest ze mną kto? Najpiękniejsza kobieta na świecie - powiedział Kuba. Co zatem łączy Anię i Kubę? Jak się okazało, znają się od dawna i są przyjaciółmi. Co więcej, Ania zdradziła, że to właśnie Kuba namówił ją na największą przygodę swojego...