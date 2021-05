"Hotel Paradise": Krzysztof wyrzuci Basię z programu?! Fani mają spore obawy po tym, co zobaczyli!

Do " Hotelu Paradise 2 " dołączył właśnie nowy uczestnik. Jest nim 23-latek z Warszawy. Czy Krystian Mikołajczyk namiesza w dotychczasowych parach? Już na wstępie opisał się słowami: Jestem hipokrytą, egoistą i jestem atencyjny ale są to wady, które wytyka mi społeczeństwo. Zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że przez niego Ivan wylądował w singlówce! Co na to Ania? Zobacz także: Jak bez kolczyków wygląda Dominika z "Hotel Paradise 2"? Zobaczcie sami! Nowy uczestnik w "Hotelu Paradise 2": Kim jest Krystian Mikołajczyk? Czy nowy uczestnik namiesza w dotychczasowych parach? Trzeba przyznać, że Krystian Mikołajczyk wejście miał naprawdę mocne. Na pytanie Dominiki, jakie dziewczyny są w jego typie odpowiedział nie owijając w bawełnę: Szczere, chociaż w dzisiejszych czasach większość dziewczyn to zakłamane su*i To chyba pierwszy aż tak bezpośredni gracz w programie! Krystian Mikołajczyk pochodzi z Warszawy. Pracuje jako barman i kelner ale niezawodowo pisze teksty oraz rapuje. Już na wstępie przyznał, że nie szuka miłości, chociaż wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Czy jego bezpośredniość zbliży go do uczestniczek czy wręcz przeciwnie? Miał okazje zaprosić wszystkie uczestniczki na randkę ostatecznie na tę właściwą wybrał się z Anią. Chociaż ona zapewniała nowego, że nie ma mocniejszej relacji w programie niż jej i Ivana, jej dotychczasowy partner musiał wyprowadzić się do singlówki. Jednak Ivan czuje się bardzo bezpieczne w związku ze swoją partnerką i aktualne bycie singlem traktuje jako asa w rękawie odnośnie być albo nie być Krystiana. Czy faktycznie nie ma się czego obawiać? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Kamil za bardzo wtrąca się w relacje innych uczestników? Madzia nie...