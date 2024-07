Ania Wyszkoni, Kasia Popowska, Ira, Kombii, Patrycja Markowska, Rafał Brzozowski oraz chór Sound’N’Grace - to goście specjalni dzisiejszego (9.10.15) programu "Taniec z Gwiazdami"! Dlaczego Polsat zdecydował się na zaproszenie aż tylu gwiazd?

Reklama

7 polskich artystów w Tańcu z Gwiazdami

W tanecznym show Polsatu zostało już tylko 7 par. W najbliższym odcinku zatańczą one m.in. rumbę, taniec współczesny, foxtrota, cha –cha czy jive’a, ale tylko do polskich utworów, wykonywanych na żywo przez wyżej wymienionych artystów! Szykuje się świetna zabawa i wiele emocji! W drugiej części programu pary wezmą udział w maratonie rock and rolla.

To wszystko już dziś (9.10) o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także

Zobacz także: Sprawdź, co wiesz o "Tańcu z Gwiazdami"! Na pytanie nr 6 odpowiadają nieliczni... QUIZ

Zapowiedź dzisiejszego odcinka:

Dzień dobry! To już dziś wieczorem wyjątkowy odcinek! Dwa razy więcej gwiazd:-)

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 8 października 2015

Ania Wyszkoni występowała już w Tańcu z Gwiazdami jako uczestniczka!

Podobnie jak Patrycja Markowska

Zobacz:

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz ostro trenują do najbliższego odcinka