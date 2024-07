Grzegorz Bardowski z programu "Rolnik szuka żony" pokazał pierścionek zaręczynowy, który wręczył swojej ukochanej Ani Warachim. Zobaczcie, jaki piękny!

Zaręczyny Ani i Grzegorza były sporym zaskoczeniem. Grzegorz zdradził tę tajemnicę w rozmowie z "Faktem" i przyznał, że obyło się bez fajerwerków i specjalnych atrakcji. Podczas romantycznego wieczoru Ania w ogóle nie spodziewała się, że rolnik wręczy jej pierścionek. Fani programu nie kryli radości i czekali na zdjęcie pierścionka. I wreszcie doczekali się! Musimy przyznać, że jest naprawdę piękny. Zresztą zobaczcie sami!

Para zdecydowała się również na wspólne mieszkanie. My czekamy na informacje dotyczące ślubu i gratulujemy!

Pierścionek zaręczynowy Ani i Grzegorza z programu "Rolnik szuka żony"

Ania i Grzegorz podjęli też decyzję o wspólnym zamieszkaniu

Mamy wiele powodów do uśmiechu ;-)

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 13 grudnia 2015