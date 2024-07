To byłaby sensacja! Grzegorz i Ania z programu "Rolnik szuka żony" będą mieli dziecko? Takie plotki pojawiły się po tym, jak rolnik umieścił nowe zdjęcie ze swoją ukochaną, które podpisał: "Mamy wiele powodów do uśmiechu ;-)".

Mamy wiele powodów do uśmiechu ;-)

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 13 grudnia 2015