Pod koniec października Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowali, że powitali na świecie córeczkę. Za małżonkami jednak trudna droga, ponieważ ich pociecha przyszła na świat jako ekstremalnie skrajny wcześniak. Na szczęście dziś Hania ma się już dobrze, a Aneta właśnie poinformowała, że jej córeczka ma za sobą ważne badanie, które wyszło pozytywnie. To kolejny krok do tego, aby pociecha Anety i Roberta już niedługo została wypisana do domu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta przekazała wiadomość na temat stanu zdrowia córeczki

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno podzielili się z fanami swoją poruszającą historią związaną z narodzinami ich drugiej pociechy. Jak się okazało, córeczka pary przyszła na świat już kilka miesięcy temu, gdy Aneta była w 24. tygodniu ciąży. Po wielu trudnych tygodniach walki o życie i zdrowie Hani, na szczęście powoli wszystko już jest na dobrych torach. Teraz Aneta i Robert z niecierpliwością czekają, kiedy będą mogli zabrać swoją córeczkę do domu. I miejmy nadzieję, że wiadomość, którą właśnie przekazała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zwiastunem tego, że już niedługo Hania zostanie wypisana ze szpitala.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie przekazała swoim fanom, że Hania jest po badaniu słuchu. Wszystko na szczęście wyszło pozytywnie - podobnie jak wcześniejsze badanie wzroku maluszka.

Słodzinka miała badanie dziś badanie słuchu. Wszystko słyszy! Bo wzrok to już dawno wiemy, że ok. A potem tak zasnęła, że już nie pogadałyśmy sobie nic - napisała Aneta

Bardzo cieszymy się z tych informacji i życzymy całej rodzince wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki, aby pociecha Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jak najszybciej mogła opuścić szpital i poznać swojego braciszka, Mieszka!