Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno podzielili się z fanami poruszającymi informacjami o narodzinach ich córeczki, Hani. Jak się okazało, dziewczynka przyszła na świat zbyt wcześnie, bo urodziła się w 24. tygodniu ciąży. Z tego właśnie powodu uczestnicy ślubnego show nie od razu podzielili się z fanami radosną nowiną. Dopiero niedawno Aneta zdecydowała się opowiedzieć o poruszającej historii, która ją spotkała. Teraz zdradziła, jakie miała plany w kontekście ogłoszenia ciąży...

Od końca października fani z zainteresowaniem śledzą historię Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo opowiedziało o swoich trudnych doświadczeniach związanych z przyjściem na świat ich córeczki, Hani. Dziewczynka urodziła się o kilkanaście tygodni za wcześnie i do dzisiaj przebywa na szpitalnym oddziale. Dopiero co Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznał, że traktują szpital jak swój dom, ponieważ tak często odwiedzają tam małą Hanię.

Teraz Aneta jeszcze bardziej poruszyła fanów w swoim najnowszym wpisie opublikowanym na Instagramie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała kadr ze swoim synkiem oraz zdjęcie z USG z czasu ciąży. Poinformowała fanów, że właśnie w ten sposób planowała przekazać im tę radosną nowinę. Los jednak chciał inaczej, ponieważ już wkrótce później Aneta trafiła do szpitala i nie mogła podzielić się ze światem swoją radością...

Tymi zdjęciami, jak Mieszko ogląda swoją siostrę, na jednych z pierwszych jej fotek, mieliśmy Was wszystkich poinformować o naszym szczęściu. Nie dane nam było to zrobić, bo zaraz byłam w szpitalu...

Tymi zdjęciami, jak Mieszko ogląda swoją siostrę, na jednych z pierwszych jej fotek, mieliśmy Was wszystkich poinformować o naszym szczęściu. Nie dane nam było to zrobić, bo zaraz byłam w szpitalu...

Zobacz także: Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skłamała? Chodzi o Marka

W tym samym wpisie Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała też, że choć nie było jej dane podzielić się informacją o ciąży kilka miesięcy temu, to teraz, kiedy jej córeczka dochodzi do siebie i rozwija się w szpitalu, postanowiła opublikować kadry mimo niedawnych trudności, z którymi musiała się zmierzyć.

Najnowszy wpis Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo poruszył fanów, którzy w komentarzach pisali, że życzą parze wszystkiego dobrego i bardzo kibicują całej rodzinie. Dodawali też, że choć najbliższy czas będzie dla Anety i Roberta Żuchowskich niełatwy, mają nadzieję, że los wynagrodzi im trudności, które musieli pokonać.

Uwielbiam was kochani i trzymam za was kciuki!

Uwielbiam was kochani i trzymam za was kciuki!