Marek i Kornelia skradli serca widzów w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" swoją naturalnością. Widzowie trzymali kciuki za ich relacje, która ostatecznie przetrwała do dziś. Para jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, gdzie chętnie pokazują co się u nich dzieje. Ostatnio uczestnik show pochwalił się zmianami, które nastąpiły w jego życiu. Nie wszystkim one się jednak spodobały — wielu internautów stanęło w jego obronie.

Reklama

Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył nowym wpisem. W komentarzach burza

Za nami 9. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której tylko Markowi i Kornelii udało się pozostać w małżeństwie. Oboje od razu się sobie spodobali, a ich relacja kwitnęła z każdym odcinkiem. Jedyną przeszkodą na drodze pary była mama uczestnika, która nie mogła pogodzić się z tym, że nie jest już najważniejsza. Jednak po emisji kontrowersyjnego eksperymentu Marek ze "Ślubu" zdradził, że relacje z jego mama uległy zmianie. Teraz para układa sobie wspólne życie w Bydgoszczy i oboje są coraz bardziej aktywni w mediach społecznościowych. Ostatnio uczestnik show poinformował o zmianach, które się pojawiły. 32-latek zdecydował się na nowe oprawki, które wybrali dla niego specjaliści.

Zmiany, zmiany, zmiany!! Dzisiaj odwiedziłem salon optyczny w Bydgoszczy. Gdzie pod okiem profesjonalistów oraz optometrystki Darii Bąk po 6 latach postanowiłem zmienić okulary na lepsze! Dziękuję za bardzo mile spędzony czas!!Na pewno jeszcze was odwiedzę. Polecam, poczujecie się tam dobrze zaopiekowani!! — napisał Marek.

Zobacz także: Przemek i Justyna z "ŚOPW" nagle zaskoczyli wiadomością. To stało się dopiero teraz

Nowy post Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak nie przypadł do gustu wszystkim internautom. Uczestnik show został zaproszony do salonu optycznego w Bydgoszczy w ramach współpracy i nie każdemu spodobało się to, że zdecydował się na taki krok.

Nie idź w tą stronę... Ledwo tydzień minął od końca edycji a tu już reklama... — napisał jeden z internautów.

Bardzo dobrze zrobił, bo reklama przydatna i dla Marka również zmiana na plus — odpowiedział kolejny internauta.

A kiedy ma iść... teraz ma chwile popularności, to nich sobie zarobi — napisała kolejna.

Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skreen.player.pl

Zobacz także: Ania ze "Ślubu" zaskoczyła radosną nowiną. "Poznajcie mojego nowego członka rodziny"

Uczestnik miłosnego hitu TVN zdobył sympatie wielu widzów, którzy stoją za nim murem. Pod jego nowym filmikiem pojawiło się również mnóstwo komplementów.

Ładnemu to w każdych ładnie,super dobrane

Super i odrazu zmiana na lepsze

Zmiana na duży plus — piszą internauci.

Reklama

A wy co sądzicie o nowych oprawkach Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?