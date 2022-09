Agnieszka Chylińska w zaskakującym wyznaniu. Przed kamerami popłynęły łzy

Sara James już za kilkadziesiąt godzin wystąpi w półfinale "America's Got Talent", gdzie zawalczy o miejsce w finale. Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć występ 14-letniej Polki? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące występu Sary James w amerykańskim "Mam Talent". "America's Got Talent": Sara James w półfinale. Szczegóły Sara James swój udział w amerykańskim "Mam Talent" trzymała w tajemnicy przez wiele miesięcy. Tym, że spróbowała swoich sił w najpopularniejszym talent show na świecie pochwaliła się tuż przed przesłuchaniami. Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella, co zagwarantowało jej ominięcie wszystkich pozostałych etapów oraz występ w półfinale show. Amerykanie, co wtorek śledzą zmagania uczestników "America's Got Talent". Występ Sary James w półfinale amerykańskiego "Mam Talent" odbędzie się w nocy z 23/24 sierpnia 2022 roku o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego na kanale NBC. Gdzie można go obejrzeć w Polsce? Zobacz także: Sara James znalazła miłość przed "America's Got Talent"? "Tęsknię każdego dnia" Zapis półfinałowego występu Sary James w "America's Got Talent " pojawi się na oficjalnym kanale "America's Got Talent" na Youtubie niedługo po emisji w telewizji. Dodatkowo, cały odcinek "America's Got Talent"" w Sarą James w polskiej telewizji będzie można obejrzeć z kilkudniowym opóźnieniem. Telewizja WP będzie emitować "America's Got Talent" w każdą niedzielę o 19:50. Zobacz także: Sara James zrobiła to tuż przed półfinałem “America’s Got Talent”. Fani są zachwyceni "America's Got Talent": Tak Sara James spędza ostatnie godziny przed półfinałem...