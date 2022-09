Agnieszka Chylińska zaskoczyła metamorfozą! Nowa fryzura podzieliła fanów gwiazdy

Agnieszka Chylińska od kilku lat na oczach widzów "Mam talent" przechodzi ogromną metamorfozę. Wszystko zaczęło się od macierzyństwa, które wpłynęło na łagodniejszy wizerunek wokalistki. Później nastąpiła przemiana wizerunkowa. Chylińska stała się bardziej kobieca, czego podsumowaniem była płyta "Modern Rocking" . Zobacz: Chylińska zaskoczyła fryzurą w Mam Talent W teledyskach po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć piosenkarkę zmysłowo wyginającą się w rytm muzyki. Nastąpiła też widoczna zmiana stylu. Z rockowej dziewczyny z sąsiedztwa Agnieszka zamieniła się w sexy mamę. Od jej krótkich sukienek, zgrabnej figury i długich nóg nie można było oderwać wzorku. Kiedy fani przyzwyczaili się do nowej Chylińskiej ta zaczęła eksperymentować z włosami. Najpierw z brunetki stała się blondynką, a w ostatnim odcinku "Mam talent" zaszokowała wszystkich totalną przemianą. Jej krótkie włosy to klasa sama w sobie, a z podziwu nie mogła wyjść koleżanka z programu, Małgorzata Foremniak : Rewelacja! Absolutna rewelacja! Jak ona wygląda?! Jaka to jest metamorfoza?! Kiedy miała czarne włosy była taką dziewczyną: ostra baba, kiedy była blondynką długowłosą, zupełnie inna, delikatna, taka właśnie jak Agnieszka też w środku jest, której my nie znamy. Ona jest cudowną, dobrą, ciepłą kobietą. No, a w tych włosach jest absolutnie klasa! Po prostu klasa. Jest niezwykła. Metamorfoza Agnieszki Chylińskiej wyszła jej na dobre? Uśmiechnięta Chylińska w nowej fryzurze: