W szóstym odcinku programu "Agent" odpadła Joanna Jędrzejczyk! Tydzień temu z programem pożegnał się Tomasz Niecik. Rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta, a sojusze coraz mocniejsze. Macie już swój typ na agenta?

Relacja na żywo z szóstego odcinka "Agent-Gwiazdy"

22.25 Z programu odpadła Joanna Jędrzejczyk!

22.16 Rozpoczyna się eliminacja. Kogo obstawiają uczestnicy i kto wypadnie najsłabiej?

22.09 Jarek i Odeta zdobyli jokery. Daria Ładocha odkryła pierwszą parę i zarobiła dla grupy 1000 zł. Marek Włodarczyk również zdobył jokera. Piotr Kędzierski ma immunitet. Olga Frycz zdobyła wskazówkę.

22.07 Trzecie zadanie. Uczestnicy grają w memory, czyli muszą odkryć dwie takie same karty, które zabierają. Jeśli nie, to osoba odchodzi - wtedy podchodzi kolejna osoba i próbuje. Każda z kart jest oznaczona gotówką. Można też być na minusie, bo są karty oznaczone -1000 zł.

22.04 Alan powoli nie ma siły robić przysiadów. Na szczęście ostatnia osoba przesiada się na banana i zadanie zostaje zakończone sukcesem! Oznacza to, że Asia i Alan potroili pieniądze grupy.

22.01 Daria i Piotrek wpadają do wody, a Alan zmienia Asię w robieniu ćwiczeń. Grupa na bananach zaczyna zadanie od początku. Odeta bardzo boi się wody.

21.54 Kinga prosi dwie osoby wytrzymałe fizycznie. Wyrwał się Alan, a do niego dołączyła Asia Jędrzejczyk. Pozostali mają inne zadanie. Trzy osoby muszą usiąść na jednym bananie, a cztery na innym. Zadanie polega na tym, że wszyscy muszą zamienić się miejscami. Każdy upadek powoduje, że muszą zacząć zadanie od początku. Asia i Alan mogą potroić pieniądze, które grupa wygra, ale będą musieli wykonywać zadania opisane na tablicy znajdujące się pod tymi kamizelkami.

Pajacyki, przysiady, tzw. krokodylki, pompki - to są ćwiczenia, które muszą wykonywać. Zmieniają je w momencie, kiedy ktoś wpadnie do wody.

21.52 W sumie grupa zdobyła 4 tysiące złotych.

21.51 Kinga Rusin zaczyna wypytywać ludzi, czy znają uczestników programu. Na razie nikt nie rozpoznaje gwiazd. Udaje się jednej z pań rozpoznać Alana, Olgę, Marka i Odetę.

21.49 Marek Włodarczyk zaczyna grać na ulicy, aby stać się rozpoznawalnym i dzięki temu zarobić pieniądze dla grupy.

21.40 Jarek Kret zrobił zdjęcie jednemu z mieszkańców wbrew zdaniu grupy.

21.35 Pierwsze zadanie to gra miejska w kurorcie, gdzie mieszka 50 tysięcy osób. Uczestnicy dzielą się na dwie grupy: 4 i 5 osób. Jedna grupa musi być rozpoznawalna, a druga grupa musi znaleźć rozpoznawalną osobę i zrobić jej zdjęcie. Kinga Rusin będzie zaczepiać ludzi i pokazywać im zdjęcia. Jeśli mieszkańcy rozpoznają uczestników to zarobią pieniądze. Pierwsza grupa to Frycz, Włodarczyk, Moro i Andersz (oni muszą stać się rozpoznawalni). Druga grupa to Zając, Jędrzejczyk, Kędzierski, Ładocha i Kret.

21.30 Zaczynamy szósty odcinek "Agenta"!

W programie pozostało dziewięć gwiazd - Alan Andersz, Daria Ładocha, Edyta Zając-Rzeźniczak, Jarosław Kret, Joanna Jędrzejczyk, Marek Włodarczyk, Odeta Moro, Olga Frycz i Piotr Kędzierski. Wśród nich jest tytułowy agent. Kto tym razem poradzi sobie najlepiej, a kto będzie źle typował agenta i pożegna się z programem?

Śledźcie naszą relację na żywo już od 21.30!

Kto odpadł w szóstym odcinku programu "Agent"?