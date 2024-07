Jula żałuje udziału w programie "Agent- Gwiazdy"? Niestety, w trzecim odcinku piosenkarka najgorzej poradziła sobie z testem i odpadła z show TVN. Teraz, była już uczestniczka programu, pojawiła się w Dzień Dobry TVN i opowiedziała, co działo się na planie w Argentynie i czy żałuje, że zdecydowała się wziąć udział w drugiej edycji Agenta.

Jula w rozmowie z Anna Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem przyznała, że chociaż udział w "Agencie" był dla niej wielką przygodą i poznała tam wiele fantastycznych osób to ucieszyła się, że już odpadła.

Szkoda mi było rozstawać z tymi ludźmi i pięknym krajem, ale ucieszyłam się. Miałam do czego wracać i widziałam, że czeka na mnie mnóstwo pracy - przyznała gwiazda. Zdecydowanie jest to przygoda życia. Nie żałuje podjętej przeze mnie decyzji, aczkolwiek na początku miałam małe wątpliwości jak ja sobie tam poradzę, co się będzie działo.