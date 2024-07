W czwartym odcinku "Agent-Gwiazdy" odpadł Mateusz Maga! A kto jest agentem? Najwięcej podejrzeń budziło zachowanie Darii Ładochy!

W zeszłym tygodniu z programem pożegnała się Jula! Wcześniej show opuścili Agnieszka Rylik i Michał Będźmirowski. Czwarty odcinek był niezwykle emocjonujący!

Agent-Gwiazdy 2: Relacja na żywo z 4. odcinka!

22.30 Z programu odpadł Mateusz Maga! (Zobacz więcej: Mateusz Maga zaskoczył w "Agencie"! Kinga Rusin komentuje: "Wbrew pozorom ma swoją mądrość...") Gdyby zatrzymał jokera od Tomka, dalej byłby w programie.

22.20 Zaczyna się głosowanie. Niemal wszyscy głosują na Darię Ładochę. Odeta i Alan myślą, że agentem jest Jarosław.

22.17 Za zadanie z kolacją grupa mogła zarobić pieniądze siedząc przy stole. Zadania napisanego w kopercie nie wykonali Włodarczyk, Maga i Kret. Kinga powiedziała, że o tym, czy Olga, która miała zamienić się miejscem z agentem, wykonała zadanie dowiemy się w trakcie programu. Grupa zarobiła 900 zł, a mogła 2100.

Ja teraz wiem, że jest Niecik kontra Agent-Gwiazdy - ocenił Tomek.

22.14 W kuchni robi się nerwowo. Tomek cały czas pyta innych, z jakiej strony zbiera się naczynia. Mocno to zdenerwowało Alana i Darię. Odeta doskonale obsługiwała gości. Jej zdaniem Niecik tylko wprowadzał chaos.

Ona dała dupy, dlatego że miała iść do najstarszego, czyli Marka, a potem do Jarka - zaczął Niecik mówić o Odecie.

Między Niecikiem i Alanem doszło do mocnego spięcia. Kinga dostała źle wysmażony stek. Tomek zaczął wytykać błędy Odecie. Ta się mocno zdenerwowała.

22.09 Olga poszła do toalety i znalazła 7 kopert. Każdy uczestnik siedzący przy stole musi wziąć jedną kopertę i wykonać zadanie. Olga musiała zamienić się miejsce z agentem, zamieniła się z Kretem. Kędzierski musi zjeść wszystko ze swojego talerza, a Włodarczyk musi dopilnować, aby wszystko zjadł do momentu aż gość specjalny powie "Christmas tree". Edyta musiała skłonić gościa, aby powiedziała "Christmas Tree". Jędrzejczyk nie mogła nic mówić przez 10 minut. Kret musiał sprawić, aby połowa z gości opowiedziała dowcip, a Mateusz nie mógł śmiać się przez 10 minut. Niestety nie wytrzymał.

22.07 Tomek i Odeta przyjmowali zamówienia od gości. Niecik tak zapisał zamówienia, że nie mógł nic rozczytać. Alan i Daria przygotowywali to jedzenie. Daria zdenerwowała się na Tomka, że niedokładnie zapisywał.

22.05 Na kolacji pojawiła się Kinga Rusin ze specjalnym gościem. Panią, która jest gospodynią miejsca, gdzie zostali ugoszczeni. Tomek musiał nalać jej wino, które z Odetą musieli wybrać jako najlepsze, zgodnie z zasadami, jakich nauczył się wcześniej. Okazuje się, że Odeta i Tomek dobrze wybrali i to było najlepsze wino z winnicy. W nagrodę dostali od Kingi Rusin jokery.

22.04 Uczestnicy przygotowują się do eleganckiej kolacji.

Czułem, że to element większej gry i kolejnego zadania - powiedział Kret.

22.01 Daria znalazła świstek czerwonego papierka z numerkami i klucz. Alan i Daria zdecydowali, że nie powiedzą drużynie, że go mają. Tomek i Odeta musieli wybrać ich zdaniem najdroższe wino.

21.56 Czworo uczestników będzie testować wino i gotować. Musieli się podzielić na pary. Odeta i Tomek są jedną drużyną, a Alan i Daria drugą. Moro i Niecik testują wino, Andersz i Ładocha uczą się gotować.

21.53 Kinga Rusin zaplanowała dla uczestników dzień relaksu. Uczestnicy mogą skorzystać z basenu. Prowadząca powiedziała, że potrzebuje 4 osób, które nie lubią odpoczywać. Zgłosili się Daria Ładocha, Odeta Moro, Alan Andersz i Tomasz Niecik. Pozostali mogą robić co chcą. Muszą też przygotować się do eleganckiej kolacji wieczorem.

21.44 Tomek Niecik znalazł kopertę. W środku było 1500 złotych! Potem znalazł drugą kopertę z 1000 zł i jokerem. W tym czasie pozostali dotarli do Kingi. Są bardzo niezadowoleni z tego powodu. Tomek Niecik oddaje jokera Mateuszowi Madze.

Jokera oddaje najsłabszemu uczestnikowi Mateuszowi - powiedział Tomek.

Teraz prowokuje grupę. Teraz na pewno są przeszczęśliwi, że Mateusz zostaje - ocenił Tomek.

Mateusz nie przyjął jokera.

21.42 Grupa chłopaków i Edyty musiała wykonać zadanie: przelanie napoju z butelki do szklanki nie przesuwając butelki ani nie podnosząc jej. Edyta wpadła na pomysł, jak rozwiązać zadanie. Druga część zadania: muszą udać się do celu wyznaczonego przez Kingę, po drodze zbierając skarby. Mają na to pół godziny. Druga grupa ma teraz tyle samo czasu na dotarcie do Kingi, rozwiązanie łamigłówki i wyruszenie tam gdzie pierwsza grupa.

21.40 Podział na grupy. Grupa pierwsza: Jarosław Kret, Odeta Moro, Daria Ładocha, Olga Frycz i Joanna Jędrzejczyk. Druga grupa Edyta Zając, Alan Andersz, Mateusz Maga, Piotr Kędzierski i Tomasz Niecik. Kret ciągle irytuje grupę i robi wiele rzeczy na przekór.

21.39 Pierwsze zadanie przed uczestnikami. Wskazówki do zadania znajdują się przy traktorze. Wszyscy zaczęli biec! Alan Andersz znalazł kopertę. Najpierw muszą znaleźć Kaktusową Fontannę. Okazuje się, że muszą podzielić się na dwie grupy - 5 i 6 osób.

Ja chcę być kapitanem - powiedział Kret.

Drużyna jednak się nie zgodziła. Uczestnicy poruszają się po wielkiej powierzchni. W każdej kopercie mają wskazówki, jak dokładnie się poruszać: gdzie skręcać itp.

21.30 Zaczynamy czwarty odcinek "Agent-Gwiazdy"! Co tym razem czeka na uczestników?

W programie pozostało 11 gwiazd - Alan Andersz, Daria Ładocha, Edyta Zając-Rzeźniczak, Jarosław Kret, Joanna Jędrzejczyk, Marek Włodarczyk, Mateusz Maga, Odeta Moro, Olga Frycz, Michał Kędzierski i Tomasz Niecik. Uczestnicy z pewnością zmierzą się z kolejnymi trudnymi zadaniami. Dojdzie też do wyraźnego konfliktu między gwiazdami. Czy uda im się dojść do porozumienia? Śledźcie naszą relację na żywo już od 21.30!

Rywalizacja w programie Agent jest coraz większa

Kto tym razem pożegna się z programem?