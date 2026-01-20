Emilia Komarnicka, znana m.in. z seriali "Ranczo" i "Na dobre i na złe", została ogłoszona uczestniczką 31. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" emitowanego przez Polsat. Szybko po ogłoszeniu udziału aktorki pojawiły się kontrowersje. Komarnicka od 2023 roku występuje w spektaklu muzyczno-tanecznym "Kto ma klucz" u boku znanego tancerza Stefano Terrazzino. Co więcej, to właśnie z nim aktorka ma stworzyć parę taneczną również w show. Fakt, że aktorka już od dwóch lat trenuje taniec z profesjonalistą, wzbudził podejrzenia o nieuczciwą przewagę nad innymi uczestnikami tanecznego programu.

Internauci zarzucają Komarnickiej nieuczciwą przewagę

Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie pojawiły się komentarze widzów wyrażających zaniepokojenie udziałem Emilii Komarnickiej. Użytkownicy mediów społecznościowych zwracają uwagę, że aktorka od dłuższego czasu tańczy w spektaklu z osobą, która ma być rzekomo jej partnerem w programie – Stefano Terrazzino. Ich zdaniem daje to nieuczciwą przewagę, ponieważ inne pary dopiero będą się poznawać i uczyć wspólnego tańca.

Wśród komentarzy można przeczytać m.in.:

Wszystko cacy, tylko Emilia potrafi tańczyć… Gra w spektaklu tanecznym… Jest po studium choreograficznym…

Kobieta, która jeździ ze spektaklem o tańcu i to jeszcze ze Stefano… Na starcie mają olbrzymią przewagę nad innymi

Komentujący nie kryją rozczarowania i mają nadzieję, że widzowie wezmą to pod uwagę przy głosowaniu.

Banasiuk reaguje w sprawie Komarniskiej

Dodatkowego wymiaru całej sytuacji nadały działania Mateusza Banasiuka – aktora i partnera Magdaleny Boczarskiej, która również wystąpi w nowej edycji programu. Banasiuk polubił kilka z krytycznych komentarzy internautów pod adresem Komarnickiej. Tym samym dał wyraz swojemu poparciu dla opinii, że duet Komarnicka–Terrazzino może mieć przewagę nad innymi.

Emilia Komarniska przerywa milczenie

Emilia Komarnicka postanowiła odnieść się do zarzutów. W swoim wpisie na Instagramie wyjaśniła, że taniec od dawna odgrywa ważną rolę w jej życiu. Jak napisała:

Taniec jest dla mnie arcyważny. To on zaprowadził mnie na scenę. Dla niego poszłam do szkoły aktorskiej, a potem… na lata go porzuciłam…

Dodała również, że pasja do tańca powróciła do niej 2,5 roku temu za sprawą teatru i spektaklu "Kto ma klucz". Wyznała, że to dzięki tej produkcji taniec ponownie stał się integralną częścią jej życia zawodowego.

31. edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje na początku marca 2026 roku. Polsat skompletował już obsadę, a lista uczestników i ich partnerów została częściowo ujawniona. Oprócz Emilii Komarnickiej i Magdaleny Boczarskiej, w programie wystąpią także inne gwiazdy polskiego show-biznesu, jak: Mateusz Pawłowski, Gamou Fall, Piotr Kędzierski czy Małgorzata Potocka.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Uwielbiana tancerka wraca do “Tańca z gwiazdami”. Wie już, z kim zatańczy