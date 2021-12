"40 kontra 20": Bartek przeszedł spektakularną metamorfozę! Jest nie do poznania!

Magdalena Mielcarz zdecydowała się na dużą metamorfozę, a nowym zdjęciem w ciemnym kolorze włosów pochwaliła się na Instagramie! To już kolejna w ostatnich latach tak spektakularna zmiana w wyglądzie piosenkarki. Fani zachwycają się nową fryzurą gwiazdy! Trzeba przyznać, że metamorfoza wypadła zdecydowanie na plus. Spójrzcie sami! Magdalena Mielcarz po raz kolejny przeszła spektakularną metamorfozę Magdalena Mielcarz od lat mieszka w USA, gdzie rozwija swoją karierę muzyczną. W 2019 roku aktorka przeszła zaskakującą metamorfozę: obcięła na krótko włosy i przyjęła pseudonim artystyczny LVMA BLACK. W mediach społecznościowych od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia i tym samym zdradza swoim fanom, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Teraz Magdalena Mielcarz pochwaliła się selfie, na którym widać, że ma jeszcze krótsze włosy w zdecydowanie ciemniejszym kolorze. To zaskakująca przemiana, bo gwiazda po raz pierwszy pożegnała blond! Fani piosenkarki są zachwyceni, co widać po lawinie komplementów, jakie pojawiły się w komentarzach: Omg! Love !!!! Pasuje bardzo bardzo 😍 OMG !!!!!!! Rewelacja!!!!!! Fantastyczna zmiana 🎥❤️🔥 ❤️❤️❤️ przepiękna Bardzo młodziutko wyglądasz! 🙈🤘🏼🤩 Tylko spójrzcie na nowy kolor włosów Magdaleny Mielcarz. Prawda, że wygląda doskonale? Zobacz także: Magda Mielcarz wraca jako Lvma Black! Jej nowy singiel brzmi bardzo światowo! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez LVMA BLACK (@lvmablack) W 2019 roku...