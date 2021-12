"40 kontra 20": Robert już pocieszył się po rozstaniu z Kingą? Zabrał głos

Jakub z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na żywo na Instagramie zdradził kulisy rozstania z Anią! Blisko rok po tym, jak para ogłosiła, że ich związek to już przeszłość, rolnik odpowiedział na pytania internautów o jego relację z byłą partnerką. Co o rozstaniu z Anią powiedział Jakub? Jego słowa mogą zaskakiwać! Jakub szczerze o rozstaniu z Anią Jakub wystąpił w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie na planie programu poznał swoją przyszłą partnerkę, Anię. Rolnik od samego początku hitu Telewizyjnej Jedynki nie ukrywał, że to właśnie Ania jest jego faworytką dlatego szybko podziękował swojej drugiej kandydatce za udział w programie. Jakub był pewny, że Ania to ta jedyna. Ja wiem, że to jest ona, ja wiem, że to jest ona! Ja uwielbiam te oczy, uwielbiam, jak przechodzi obojętnie czy ma uśmiechniętą minę, czy smutną- mówił w programie. Fani uwielbiali Anię i Jakuba i tylko czekali na wiadomości o ich ślubnych planach. Niestety, prawie rok temu okazało się, że ich związek to już przeszłość. W programie przeżyliśmy bajkę, która niestety nie znalazła szczęśliwego zakończenia, ale przecież życie toczy się dalej i każdy zasługuje na miłość i szczęście tym bardziej że tego chcemy. Mimo wszystko wierzę że je znajdziemy u boku osób nam pisanych. Zdaje sobie sprawę że każdy z Was będzie miał swoją wersję ale nasza wersja jest prawdziwa,szczera i miło by było gdybyście to uszanowali bo nie jest nam łatwo...- pisała wówczas Ania. Swoje oświadczenie w sprawie rozstania opublikował również Jakub, ale później nie komentował tego, co się wydarzyło między nim a Anią. Teraz rolnik zrobił wyjątek! Podczas relacji na żywo, którą mogliśmy zobaczyć na Instagramie w minione święta Bożego Narodzenia...