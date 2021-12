"40 kontra 20": Kinga pokazała zdjęcie ze spaceru z dzieckiem, a internauci ruszyli z gratulacjami!  

Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20" nie są już razem. Uczestniczka poinformowała fanów o rozstaniu, jednocześnie zaznaczając, że nie jest jeszcze w stanie mówić o powodach. Wyraźnie zaznaczyła jednak, że dziękuje partnerowi za wspólne miesiące oraz "życzy szczęścia i jednocześnie wybacza". Teraz wymowny wpis na temat związku dodał Robert Kochanek. Co napisał po rozstaniu z kobietą, którą poznał na planie miłosnego show? Zobaczcie jego wpis. "40 kontra 20": Robert Kochanek komentuje koniec związku z Kingą Zapadką Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20" rozstali się. Niedawno cieszyli się z pięciu miesięcy związku. W połowie listopada na romantycznym spacerze przyłapali ich nawet paparazzi, a fani nieustanne dopytywali o zaręczyny. Kinga przyznała nawet, że otrzymała pierścionek od Roberta , chociaż nigdy nie sprecyzowała czy były to oświadczyny. Teraz zszokowała widzów wyznaniem, że jej związek z "seniorem" z "40 kontra 20" to już przeszłość. Podkreśliła, że na razie nie jest gotowa na mówienie o powodach zakończenia relacji z partnerem, jednak po jej wpisie można mieć wrażenie, że ma żal do Roberta: Robercie, Tobie dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te dobre i złe momenty, to była niesamowita lekcja. Życzę Ci szczęścia i jednocześnie wybaczam… Od jakiegoś czasy bardzo cenię sobie spokój, wstrzymajcie się proszę od negatywnych komentarzy - napisała we wtorek wieczorem. Teraz głos w sprawie rozstania zabrał Robert Kochanek. Gwiazdor TVN7 dodał na Instagramie wymowny wpis, w którym opisał swoje uczucia. Można mieć nieodparte wrażenie, że nawiązuje w nim do właśnie zakończonego związku z Kingą Zapadką, którą poznał na planie pierwszej edycji "40 kontra...