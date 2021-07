"40 kontra 20": Seksowna stewardessa Linda jest gwiazdą sieci! Oto czym zasłynęła

Znamy kolejnych uczestników " Love Island 2 "! Druga edycja show rusza już 31 sierpnia. Pod koniec tygodnia produkcja przedstawiła pierwszych dwóch uczestników. Byli to Natalia Lieber i Bartłomiej Maroszek. Właśnie ujawniono personalia kolejnych trzech uczestników. Są to Oliwia Knapek, Julia Nowakowska i Rafał Pietrzak. Koniecznie musicie ich poznać! Zapowiada się naprawdę gorący sezon. Zobacz także: Znamy pierwszych uczestników "Love Island 2"! To przystojny trener i... gwiazda "Projekt Lady"! Oliwia Knapek w "Love Island 2" Druga edycja "Love Island" zapowiada się naprawdę gorąco. Do ekipy właśnie dołączyła Oliwia Knapek. To kolejna przebojowa i pewna siebie kobieta, która postanowiła znaleźć szczęście na "wyspie miłości". Uwielbia nowe wyzwania i adrenalinę. Interesuje się modą i sportem. Jej znakiem charakterystycznym jest uśmiech na twarzy. Czy właśnie optymistycznym podejściem do życia zjedna sobie pozostałych uczestników? Jej wymarzony partner powinien być wysoki, mieć niebieskie oczy i piękny uśmiech, przede wszystkim jednak powinien być szczery: „powinien być męski i pewny siebie, ale nie przesadnie. Musi być duszą towarzystwa, troskliwy, zaradny i prawdziwy w uczuciach - czytamy na stronie o jej ideałach. Oliwia do tej pory nie była w żadnym poważnym związku, czy pod okiem kamer się to zmieni? Zobaczcie kilka jej zdjęć z Instagrama: Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Oliwia Knapek (@knapekoliwia) Kwi 24, 2020 o...