"40 kontra 20": Julia Kupiec zszokowała wyznaniem: "Mam dwoje dzieci" 

Kornelia z "Hotelu Paradise 3" podczas relacji na InstaStories skomentowała nowy program TVN 7. Okazuje się, że była uczestniczka randkowego hitu prowadzonego przez Klaudię El Dursi wczoraj po raz pierwszy oglądała "40 kontra 20" i znalazła w nim swoją sobowtórkę. Kornelia jest zachwycona jedną z uczestniczek nowego programu i mocno jej kibicuje. Domyślacie się o kogo chodzi? Patrycja z "40 kontra 20" jest kopią Kornelii z "Hotelu Paradise 3"? W minioną środę stacja TVN7 wyemitowała trzeci odcinek nowego randkowego show "40 kontra 20". W programie dwudziestki i czterdziestki walczą o względy Roberta Kochanka i Bartka Andrzejczaka. W hicie, który zadebiutował na antenie zaledwie kilka dni temu bierze udział m.in. Patrycja, która jest makijażystką, stylistką i modelką. Patrycja jest bezpośrednia, głośno mówi, co myśli, a jej teksty i zachowanie potrafią rozbawić do łez. Zobacz także: "40 kontra 20": Bartek wystąpił w innym hicie TVN! To nie debiut Juniora przed kamerami Okazuje się, że Patrycji mocno kibicuje Kornelia z trzeciej edycji "Hotelu Paradise", która wczoraj po raz pierwszy obejrzała "40 kontra 20". Kornelia podczas relacji na InstaStories zdradziła, że jest zachwycona Patrycją i uważa, że jest do niej bardzo podobna. Zaczęłam dzisiaj oglądać ten nowy program "40 kontra 20" i powiem wam, że mam taką bekę bo jedna uczestniczka, Patrycja ma na imię, tak bardzo widzę w niej siebie z "Hotelu". To jest w ogóle taki hit, po prostu hit - mówiła Kornelia. To jest w ogóle moja faworytka, trzymam za nią kciuki- dodała. Wam również Patrycja z "40 kontra 20" przypomina Kornelię z "Hotelu Paradise 3"? Chociaż za nami dopiero kilka...