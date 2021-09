"40 kontra 20": Robert szczerze o relacjach z Kingą: "Sinusoida góra, dół..."

Kinga Zapadka i Robert Kochanek to jedna z par, która wygrała pierwszą edycję "40 kontra 20". O ile Robert nie do końca wierzył w szczerość uczuć pięknej blondynki, ona do samego końca walczyła o swoje uczucia. I udało się. Z programu wyszli trzymając się za ręce, a swój związek ukrywali przed światem ostatecznie przez całe dwa miesiące. Teraz już swobodnie dzielą się romantycznymi zdjęciami i swoją miłością. Nie wszyscy jednak wierzą, w szczerość tego związku:

Ile jeszcze będziesz udawał - zaatakowała Roberta jedna z internautek.

Programowy Senior zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące jego relacji z Kingą. Czy gwiazda "40 kontra 20" będzie zadowolona ze wszystkich słów, które wypowiedział jej ukochany?

"40 kontra 20": Robert Kochanek udaje związek z Kingą Zapadką?

Podczas trwania programu mało kto wierzył, że to właśnie Kinga i Robert wyjdą z "40 kontra 20" jako para. Uczestnik zwrócił uwagę na piękną blondynkę, już niemalże od pierwszego odcinka. Jednak nie do końca był przekonany, co do szczerości jej uczuć. Pomiędzy Kingą a Robertem czasami dochodziło do niepotrzebnych spięć i awantur. Gdy atmosfera stawała się zbyt napięta programowy Senior zdecydował się wymeldować blondynkę z willi. Kinga jednak była wierna temu co, czuje i ani przez chwilę nie pomyślała, że mogłaby coś stworzyć z kimś innym niż Robert. Jemu również zaczynało brakować jej w willi. Jak sam przyznał, wiele jej cech mu nie pasowało, jednak coś mocno go do niej ciągnęło. Mimo tego przekonania Senior zdecydował się wyrzucić Kingę z programu tuż przed finałem i gdyby nie reakcja Agaty, nie wiadomo jak dalej potoczyłaby się ich historia. I właśnie z tym, postanowili Roberta Kochanka skonfrontować fani:

- Jak jest "być" z kimś kogo odrzuciłeś? Ile jeszcze będziesz udawać? - zapytał internauta

- No dzięki, jesteście kochani, zwłaszcza z takich kont. Ile będę udawał? No życzę powodzenia i zastanówcie się czasami - odpowiedział Robert Kochanek

"40 kontra 20": Jak naprawdę wygląda związek Kingi i Roberta?

Widzowie programu "40 kontra 20" są ciekawi tego, jak wygląda relacja Roberta z Kingą i ile w niej jest miłości. Programowy Senior przyznał, że związek z Kingą jest pełen zaskoczeń:

Jak się układa z Kinga... No dobrze się układa. Dużo się dzieje, emocje, sinusoida góra-dół. Jest gorąco

Odniósł się także do zachowania partnerki. Widzowie wspomnieli o jej częstych programowych "fochach", czy podobnie jest teraz?

Te fochy były w programie, są.. A czy były prawdziwe? Uczucia się pojawiły bardziej mniej, no zobaczymy jak będzie dalej.

"40 kontra 20": Robert o negatywnym nastawieniu do Kingi w programie

Widzowie skonfrontowali Roberta również z tym, jakie nastawienie do Kingi wykazywał w programie. Są ciekawi, czy żałuje tego, że nie zawsze myślał o niej dobrze:

Ja nie miałem negatywnego nastawienia, to był program poznawaliśmy się wszyscy, każdego dnia inaczej

Na koniec zapewnił fanów, że Kinga jest zupełnie inną kobietą niż wizerunek, jaki został wykreowany w programie.

Kinga ma wiele twarzy aniołek i diabełek to na pewno, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną jeszcze. (...) Zdecydowanie jest inna Kinga, pokazuje zupełnie inną twarz, więc jest zupełnie inna niż w programie.