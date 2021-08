"40 kontra 20": Robert i Kinga komentują swój związek. Uczestniczka się zawstydziła 

O finale roku w programie "Jaka to melodia?" jest bardzo głośno, a to wszystko za sprawą nietypowego zachowania uczestniczki Kingi, która źle odgadła piosenkę, nie dostała się do finału i rozpłakała się, a następnie wybiegła ze studia. Zarówno widzowie, jak prowadzący, Robert Janowski, byli mocno zaskoczeni sytuacją. W rozmowie z Party.pl gwiazdor powiedział: To było przede wszystkim wielkie zaskoczenie, bo nikt się tego nie spodziewał. Nigdy wcześniej taka sytuacja się nie zdarzyła. Próbowałem ją pocieszyć, ale to się działo tak szybko, że nie udało mi się zatrzymać Kingi. Nie wróciła już do studia, jej stan na to nie pozwalał. Ostatecznie zajęła drugie miejsce i może być z siebie dumna - mówi nam Robert Janowski. Zobacz: TYLKO U NAS! Robert Janowski komentuje głośny finał show "Jaka to melodia?"! "Nie wróciła już do studia, jej stan na to nie pozwalał"! Uczestniczka "Jaka to melodia?" wydała oświadczenie W mediach od razu pojawiły się głosy, że to "ustawka", a zachowanie Kingi było mocno nienaturalne. Warto jednak od razu wspomnieć, że Kinga brała udział we wcześniejszych odcinkach, a do finału roku trafiła jako jedna z najlepszych uczestniczek 2017 roku. Co sama uczestniczka pisze o udziale w show? Na stronie se.pl pojawiło się niedawno oświadczenie, w którym zapewnia, że jej wybuch nie było planowany. Ma żal, że scena z płaczem nie została wycięta, a swoje zachowanie tłumaczy złym samopoczuciem i chorobą: Nie było to zaplanowane i nie chciałam, by w ogóle coś takiego zostało pokazane. Nawet po tej sytuacji nie wiedziałam, że tak to zostanie pokazane. Program nie jest na żywo, więc pewne sceny można wyciąć. Wiedziałam, że jeśli przegram to na pewno będę zła. Bardzo dużo osób stawiało mnie w roli faworytki. Poza tym czułam się naprawdę dobra i mocna. […] ...