"40 kontra 20": Patrycja i Bartek mają co świętować. "Kto by się spodziewał"

Patrycja i Bartek z "40 kontra20" do dzisiaj są w szczęśliwym związku. Pielęgnują swoje uczucie z dala od mediów społecznościowych. Chociaż zdobyli całkiem sporą popularność, nie pchali się do show-biznesu. Internauci doceniają, że nie robią niczego na siłę i mocno kibicują ich uczuciu. Patrycja i Bartek właśnie pokazali serię nowych zdjęć i okazuje się, że mieli niemały powód do świętowania:

To jest naprawdę cudowne - przytakują fani.

Niektórzy wciąż nie mogą uwierzyć, że to faktycznie się udało.

"40 kontra 20": Patrycja i Bartek świętują

Patrycja i Bartek to jedyna para pośród finalistów "40 kontra 20", która przetrwała próbę czasu. Początkowo nikt nie dawał im szans, jednak oni nie potrzebowali poklasku, by zrozumieć, że są dla siebie naprawdę ważni. Niedawno Patrycja z "40 kontra 20" podzieliła się nowiną, że rozpoczęła nowy etap kariery, a teraz para miała kolejną okazję do świętowania. Były to urodziny Bartka, które wraz z Patrycją uczcili wspólnymi zdjęciami:

Happy bday @bartosz.a_official 🥳❤️

Internauci są zachwyceni relacją Patrycji i Bartka z "40 kontra 20" i trudno im uwierzyć, że w reality show faktycznie udało im się stworzyć tak mocną relację. Z tego powodu nie szczędzą zakochanym komplementów:

- Kto by się spodziewał, że wy dalej razem 😮 to jest naprawdę cudowne, że żyjecie dla siebie i kochacie się ❤️ jestem za wami, Kochani,

- Moja ulubiona para😀oglądałam 2 edycje, ale była znacznie słabsza. Fajna była Magda i Dżoana. Odpowiednik Bartka słaby.

- Dobrze Was widzieć 😍

- Happy Birthday! 🥳🎊🎉 Uwielbiam Was! ❤️❤️❤️

- Cudne zakochańce 😁 super się na Was patrzy 😍

W "40 kontra 20" póki co tylko jednej parze udało się stworzyć miłość. Niedawno zakończyła się druga edycja, która co prawda wyłoniła dwie nowe pary, ale żadna z nich nie przetrwała próby czasu. Tom rozstał się z Amirą, a Tomek nie znalazł wspólnego języka z Kasią. Co więcej, fani podejrzewają, że Kasia z "40 kontra 20" rozstała się z nowym partnerem, z którym związała się tuż po tym, jak nie wyszło jej z programowym "juniorem", któremu zresztą zarzuciła, że "był jej utrzymankiem". Nadzieję na trwałość relacji z 2. edycji rozwiały także słowa Toma, który przyznał, że starał się w programie zachowywać tak, by dla widza było ciekawie. Jednak czy faktycznie o to chodziło w programie? Patrycja i Bartek potraktowali swój udział bardzo serio i jak widać, udało im się odmienić swoje życie.