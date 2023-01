"40 kontra 20": Patrycja ogłosiła szczęśliwą nowinę! Fani są w szoku: "Gratulacje kochana!"

Patrycja, którą mieliśmy okazję poznać w pierwszej edycji programu "40 kontra 20" wróciła na media społecznościowe po dwóch miesiącach nieobecności. I to z wielkim impetem! Okazuje się, że miała do przekazania bardzo ważną wiadomość. Teraz jej życie zmieni się nie do poznania! Co na to Bartek?

"40 kontra 20": Patrycja o życiowej zmianie

Podczas gdy fani miłosnego formatu żyją wydarzeniem z drugiej edycji, równie wiele dzieje się u uczestników pierwszej odsłony "40 kontra 20". Fani w szczególności uwielbiają śledzić losy zwycięzców formatu, którzy po programie udowodnili, że na szklanym ekranie połączyło ich prawdziwe uczucie. Ostatnio jednak Patrycja na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych a internauci podejrzewali najgorsze - że ta rozstała się z Bartkiem. Teraz uczestniczka show powróciła - po to, aby podzielić się szczęśliwą wiadomością! Okazuje się, że jej nieobecność była spowodowana natłokiem nauki, do nowej roli życiowej - Patrycja została... stewardessą!

- Kochani, przez ostatnie dwa miesiące nie byłam zbyt aktywna na insta, dlatego że miałam bardzo, ale to BARDZO dużo nauki i egzaminów. Wracam do Was i wrzucam tutaj krótką rolkę pokazującą moje życie przez ostatnie 2 miesiące 😄 No i oficjalnie mogę powiedzieć ze tak jak cudowna @linda_palej_official jestem stewardessa 🥰✈️

Fani formatu "40 kontra 20" nie spodziewali się takich wieści! Nie kryjąc swojego zaskoczenia, ruszyli z licznymi gratulacjami:

- Gratulacje ✈️🤟 - Czuję się zaskoczona ;) - GRATKI Kochana! ♥️♥️🔥 - Jesteś dzielna, ambitna i wytrzymasz kochanie, trzymam kciuki za Ciebie. Bądź dzielna jak byłaś w programie 40/20 kocham Cię 👍👍👍❤️ - Gratulacje i do zobaczenia na jakimś locie! 😉

Uspokajając internautów, uczestniczka show zdradziła, że pomimo faktu, że obecnie przebywa w Krakowie, a jej ukochany w Berlinie, pomiędzy nimi wszystko układa się idealnie. Wiadomo, że filigranowa blondynka skupiona jest teraz na swojej nowej roli i życiu zawodowym, jednak fani nie mogą się doczekać ślubu Patrycji i Bartka z "40 kontra 20"! Na tę uroczystość jednak chyba będziemy musieli jeszcze poczekać, a tymczasem nie pozostaje nic innego, jak pogratulować!

