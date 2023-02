"40 kontra 20": Kasia rozstała się z partnerem?! Uczestniczka zabrała głos

Internauci są zmartwieni o związek Kasi, którą mieliśmy okazję poznać w drugiej edycji hitowego show TVN-u, "40 kontra 20". Dowody na to, że wielka miłość nagle się skończyła, mnożą się z dnia na dzień. Teraz wskazuje także na to wypowiedź samej zainteresowanej.

Miniona, druga edycja "40 kontra 20" przyniosła nam wiele emocji. Ku zaskoczeniu telewidzów, jeszcze w czasie trwania show Kasia z "40 kontra 20" ujawniła swój związek. Wówczas okazało się, że piękna blondynka jest szczęśliwie zakochana, a jej wybrankiem jest starszy od niej mężczyzna. Kasia i Erkut zamieszkali razem w wielkiej willi i wspólnie prowadzili biznesy. Nie ukrywali, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Jeszcze w czasie emisji programu "40 kontra 20" na Instagramie Kasi pojawiało się całe mnóstwo romantycznych kadrów. Piękna uczestniczka zapewniała także swoich fanów, że Erkut jest jej miłością życia i planuje z nim powiększenie rodziny. Teraz z kolei internauci nie mają wątpliwości, że pomiędzy tą dwójką doszło do nagłego rozstania.

Instagram @katarzyna_kilanowska

Ostatnio internauci znaleźli dowody na to, że związek Kasi z "40 kontra 20" to już przeszłość. Wówczas okazało się, że uczestniczka show usunęła ze swojego Instagrama wszystkie zdjęcia ze swoim ukochanym, Erkutem. Pod pozostałymi fotografiami posypały się komentarze z pytaniami, o to, co się stało. Uczestniczka show jednak milczała. Dopiero teraz postanowiła odpowiedzieć na jedno pytanie, związane z jej partnerem:

- Kasia, gdzie Twój partner? Przyjechaliście do Polski razem?

Kasia udzieliła krótkiej, ale konkretnej odpowiedzi:

- Nie - skwitowała.

Instagram @katarzyna_kilanowska

Czy to świadczy o tym, że to koniec miłości uczestniczki "40 kontra 20"? Ta nadal pozostaje tajemnicza i nie potwierdza oficjalnie tych doniesień. Wiadomo jedynie, że do Polski przyjechała w celach biznesowych - rozwijać swoją markę odzieżową. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na dalsze informacje, dotyczące jej związku.

Mat. prasowe