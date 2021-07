"40 kontra 20": Julia Kupiec ma chłopaka? Jej słowa nie pozostawiają złudzeń

Linda to kolejna "dwudziestka", która dołączyła programu "40 kontra 20". Miała gorące wejście, gdyż... przywitała Roberta Kochanka w jego łóżku! Zaspany Senior czuł się onieśmielony piękną blondynką. Jednak to nie był koniec niespodzianek... Niedługo później okazało się, że w jednym programie spotkały się matka i... córka! Linda jest córką Izy z "czterdziestek"! Przebojowa Linda lubi robić zamieszanie i to nie tylko w programie! Piękna blondynka jest już całkiem popularna w sieci! Zobaczcie, na czym się wybiła. Zobacz także: "40 kontra 20": Julia Kupiec zszokowała wyznaniem: "Mam dwoje dzieci" "40 kontra 20": Linda Palej to gwiazda sieci " 40 kontra 20 " łączy ze sobą uczestniczki nie tylko w różnym wieku, ale również o zróżnicowanych charakterach. Wrażliwość miesza się z pewnością siebie, a panowie z pewnością mają w czym wybierać! Niektóre uczestniczki kokietują swoją naturalnością, a inne pokusiły się o operacje plastyczne, a zmiany w wyglądzie nie są dla nich powodem do tajemnic. Julia Kupiec jest fanką operacji plastycznych. Przeszła operację piersi oraz powiększenia pośladków , z kolei Kinga Zapadka również nie ukrywa, że zdecydowała się na powiększenie biustu. Za dziewczynami pierwsze eliminacje, a do gry o serce Juniora i Seniora dołączyła nowa... "dwudziestka"! Linda Palej ma 31 lat, pochodzi z Krakowa i pracuje jako stewardessa. Ale loty w przestworzach to nie jedyne jej zajęcie: Dodatkowo prowadzi własne bistro. Interesuje się samochodami, co nie zmienia faktu, że jest superkobieca! Stara się prowadzić zdrowy styl życia. Latem pływa na desce oraz jeździ na rolkach, a zimą szusuje na nartach - czytamy w notatce prasowej Myślicie,...