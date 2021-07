"40 kontra 20": Beata powiększyła usta Oliwii! Najmłodsza uczestniczka już poprawia urodę

Jessica Ziółek powiększyła sobie usta? Takie komentarze pojawiły się pod ostatnim zdjęciem dziewczyny Arkadiusza Milika. Jessica nigdy nie ukrywała, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, a nawet miała operację nosa w programie TVN Style, ale jej fani nie kryją niezadowolenia z powodu efektów różnych zabiegów, którym prawdopodobnie poddaje się Jessica. Pod ostatnim zdjęciem sugerowali, że przesadza z zabiegami upiększającymi, a do tego zwrócili też uwagę na jej brwi. Co pisali? Botox Oczy piękne ale te krzywo dorysowane brwi Idz do kosmetyczki niech Ci ona zrobi brwi bo masakra to wygląda.. Co ty masz z brwiami? Naprawdę przesada z tym upiększaniem.. usta, oczy, brwi.. 😕 ale i tak Cię lubie za charakter ! 😎 Te brwii to troszeczkę nie za duże ? Co o tym myślicie? Czy Jessica Ziółek rzeczywiście nie wygląda dobrze? A może waszym zdaniem wygląda pięknie? Dziś mecz Polska-Dania, a ukochana z pewnością będzie dopingować Arka Milika z trybun, więc czekamy na jej nowe zdjęcia! ZOBACZ: Dziewczyna Arkadiusza Milika pokazała siostrę! Podobne? Jessica Ziółek powiększyła sobie usta? Nie wszyscy fani są zachwyceni jej "metamorfozą" A jeszcze w czasie Euro Jessica wyglądała tak: Chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej o metodzie powiększania ust? Kup książkę w tej tematyce i wykorzystaj kod rabatowy Aros .