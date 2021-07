W "40 kontra 20" robi się coraz ciekawiej. Nie dość, że uczestniczki rozpoczęły prawdziwą rywalizację o względy Juniora i Seniora, to jeszcze na malowniczej greckiej wyspie pojawiła się nowa dwudziestka! Na widok Katarzyna Grzegolec niektóre z dziewczyn aż zaniemówiły, a następnie nie szczędziły ostrych komentarzy, dotyczących jej urody. Kiedy nowa uczestniczka wylądowała na glampingu u Bartka, jego pozostałe mieszkanki postanowiły ją nieco nastraszyć. W ten sposób chcą pozbyć się rywalki? Poznajcie Kasię! Znaleźliśmy również jej naprawdę stare zdjęcia.

Nowa uczestniczka w "40 kontra 20"

Kasia pojawiła się w "40 kontra 20" w naprawdę nieoczekiwanych okolicznościach. Jako pierwszy dziewczynę dostrzegł przystojny Junior - Bartosz Andrzejczak. Kiedy podczas wieczornej kolacji wyszedł na taras willi Roberta, by móc trochę pomyśleć, jego oczom ukazała się blond piękność, pływająca w basenie w ognisto czerwonym kostiumie! Nic dziwnego, że ten widok wywołał u niego prawdziwy uśmiech. Choć 27-letnia Katarzyna Grzegolec z początku wydawała się nieco onieśmielona, najwyraźniej wcale tak nieśmiała nie jest!

Jeżeli muszę to potrafię pokazać swoje pazurki. Moją pasją jest fotomodeling. Ciężko mi znaleźć faceta, bo jak widzę, że facet liczy tylko na jedno, no to po prostu next i tyle. Mój facet marzeń musi być taki mój, taki dla mnie. Ja z pewnością potrafię się poświęcić, być przy nim cały czas, wspierać go też w tym co robi. Być może to tutaj poznam tego jedynego. Liczę na świetnią zabawę i coś nowego - mówiła o sobie.

Cóż, świetną zabawę Kasia ma tu gwarantowaną, choć nie wszystkie uczestniczki wypowiadały się o niej w ciepły sposób. Choć przy stole przywitały ją z szeroko otwartymi ramionami, w jej nieobecności mocno komentowały jej wygląd - a w szczególności Patrycja. Dwudziestka, która z glampingu Bartka po ostatnich eliminacjach trafiła do willi Seniora - Roberta Kochanka postanowiła ocenić książkę po okładce i przede wszystkim zwróciła uwagę na operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej, którym poddała się Kasia. Jej zdaniem nowa uczestniczka zdecydowanie z tym przesadziła...

Ma bardzo ładną figurę, no i to chyba tyle. Wydaje mi się, że byłaby dużo ładniejsza, gdyby nic nie kombinowała z twarzą, bo oczy ma ładne. Ale coś tu się takiego zadziało, ja nie wiem, czy ona to robiła w 2002 roku, czy coś poszło nie tak. Ale kurcze no, może charakterem nadrabia. Zobaczymy - wyliczała przed kamerą.

Podobne wrażenie odniosła Beata. Kiedy Robert zapytał ją co myśli o Kasi, ta już w o wiele łagodniejszych słowach stwierdziła, że nie jest ona w jej typie, a i sam Senior stwierdził, że nowa uczestniczka jest bardzo kolorowa.

No wiesz. Zabawna, zobaczymy. Ja lubię kobiety, bardzo lubię patrzeć na kobiety, ale nie mój typ, powiem tak. Tak za dużo wszystkiego - tłumaczyła Beata.

Najsympatyczniejsza dla Kasi okazała się Marianka, która sama dopiero co dołączyła do uczestniczek "40 kontra 20" i wciąż próbuje odnaleźć się na glampingu. Kasia również trafiła do grupy Bartka i jak się okazuje, ten bardzo wpadł jej w oko. Czyżby Julia miała teraz więcej rywalek od Kamili, która ostatnio wylądowała z Juniorem w łóżku? Nowa uczestniczka nie ukrywała, że jest nieco przerażona panującymi na glampingu warunkami, a w dodatku reszta nastraszyła ją, że rano będzie musiała wydoić kozę! Co jeszcze wiemy o Kasi Grzegolec? Uwaga, dotarliśmy do jej starych zdjęć!

"40 kontra 20": Kasia Grzegolec - Instagram, wiek, praca

Nowa uczestniczka "40 kontra 20" - Kasia Grzegolec, to 27-latka ze Świebodzina, która na co dzień pracuje w branży motoryzacyjnej, a jej wielką pasją jest fotomodeling. Kasia to prawdziwa seksbomba, która nie ukrywa, że jest miłośniczką medycyny estetycznej i nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem. Dziewczyna ma również swoje oczko w głowie - pieska Gucci, którego zdjęcie oprawione w ramkę zabrała ze sobą do programu! Warto wiedzieć, że Kasię Grzegolec na Instagramie znajdziemy pod nickiem xblooondiii. Jesteście ciekawi jak wyglądała kilka lat temu?! Przeszła ogromną metamorfozę!

Tak Kasia Grzegolec wygląda w 2016 roku, mając 22 lata! Musicie przyznać, że różnica jest naprawdę spora. Jak widać nowa uczestniczka "40 kontra 20" zrezygnowała z platynowych, blond włosów na rzecz o wiele naturalniejszego odcienia. To jednak nie koniec, bo Kasia nie zawsze była blondynką! Musicie zobaczyć kolejne zdjęcie.

A tak Kasia Grzegolec z "40 kontra 20" wyglądała mając 19 lat! Uczestniczka kontrowersyjnego, randkowego show miała wtedy o wiele ciemniejsze włosy i jak widzimy, zawsze mogła poszczycić się zabójczo piękną sylwetką. Poznalibyście ją na fotografiach sprzed lat?