"40 kontra 20": Marta zachwyca nowymi zdjęciami! Fani są pod wrażeniem

15 lat temu Robert Kochanek pojawił się w pierwszej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Partnerował wówczas Annie Korcz, zajęli piąte miejsce. Łącznie Kochanek wystąpił aż w dziewięciu odsłonach tanecznego show, ostatni raz w 2016 roku z Dorotą Chotecką. Co robi dziś i jak wygląda? Jak wygląda dziś Robert Kochanek? Takie nazwisko zobowiązywało - Robert od samego początku był łamaczem damskich serc. Zanim jednak trafił do „Tańca z Gwiazdami” partnerował m.in . Shazzie przy jej koncertach i teledyskach. W tanecznym show prowadził zaś m.in . Joannę Koroniewską, Annę Korcz, Joannę Liszowską, Małgosię Sochę, Darię Widawską. W polsatowskich edycjach wystąpił z Kamilą Szczawińską, Małgorzatą Tomaszewską oraz Dorotą Chotecką. Nigdy nie udało mu się wygrać show, a najwyższe, trzecie miejsce, zajął z Joanną Koroniewską w trzeciej edycji programu. Robert Kochanek wycofał się z show biznesu i teraz prowadzi studio "The Ones by Robert Kochanek". Ma 42 lata i wygląda zupełnie inaczej niż na początku swojej kariery w show! Czy chcielibyście, żeby wrócił do programu? Poznalibyście go na ulicy? Wyświetl ten post na Instagramie. „Wywczas” ojciec z synem:)))).Tak to jest Ok:))).#foto#dog#canecorso#bigdog#goodvibes#goodday#happy#sammertime# Post udostępniony przez Robert Kochanek (@robertkochanek.official) Cze 14, 2020 o 8:17 PDT