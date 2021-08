"40 kontra 20": Marta zabrała głos po finale. "Nigdy nie sądziłam, że..."

Natalia z " Rolnik szuka żony " zdobyła dużą sympatię widzów, dzięki udziałowi w programie. Wielu z nich postanowiło dopytać ją o kilka kwestii, które nie zostały wyjaśnione w programie. Szczególnie zainteresowała ich relacja Natalii z Martą. Widzowie zauważyli, że Marta nie chciała się zintegrować z koleżankami z gospodarstwa. Czy była aż tak zazdrosna o Pawła? Marta czuła się lepsza od was, bo to Paweł ją wybrał - pisali do Natalii Jak się do tego ustosunkowała? Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" rozwiewa wątpliwości na temat związku z bratem Pawła. Są parą? "Rolnik szuka żony": Natalia o swojej relacji z Martą Natalia z "Rolnik szuka żony" starała się o względy Pawła. Jednak jego serce zabiło mocniej do Marty. Kiedy pomiędzy nimi zaczęło rodzić się uczucie, rolnik postanowił podziękować pozostałym kandydatkom. Ani Natalia ani Agnieszka nie miały mu tego za złe i życzyły jemu oraz Marcie powodzenia. Jeszcze w programie okazało się jednak, że pomiędzy Natalią a bratem Pawła, Robertem, coś iskrzy! Fani "rolnika" do teraz zasypują uczestniczkę pytaniami, jak aktualnie wygląda ich relacja. Natalia podczas ostatniego live'a przyznała, że nie są w związku ale chciałaby go bliżej poznać i nie wyklucza, że może niedługo się z nim spotka. Nowy ewentualny związek Natalii to nie jedyna kwestia jaka interesuje fanów. Zapytali ją również o jej relację z Martą, z którą Paweł układa sobie życie po programie. Widzowie zauważyli niechęć Marty do koleżanek i zapytali, jak wyglądało to ze strony Natalii: Ja chciałam z obiema się zaprzyjaźnić. Z jedną się udało, z Martą mniej... Ja nigdy nie rywalizowałam i nie będę rywalizować o mężczyznę czy uczucie. Albo coś jest albo tego nie ma i...