"40 kontra 20": Zaskakujące wyznanie Marty: "Czułam się upokorzona przez Roberta"

Magda Jankowska i Robert Kapica musieli pożegnać się z " Hotelem Paradise 2 " tuż przed samym finałem! Werdykt kolegów przyjęli ze spokojem, jednak uważają, że to nie była mądra decyzja. Ich zdaniem dużo bardziej zasługiwali na ostateczny finał niż Sonia i Łukasz, którzy nie potrafią dojść między sobą do porozumienia. Eliminacja Magdy i Roberta wywołała również poruszenie w sieci. Wiadomo również, co dalej z relacją Magdy i Roberta po programie. Uczestniczka wyłączyła możliwość komentowania. Ich związek to już przeszłość? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Znamy finałowy skład "Hotelu Paradise 2"! Która para odpadła z show tuż przed finałem? Magda i Robert odpadli z "Hotelu Paradise 2" Druga edycja "Hotelu Paradise 2" dobiega końca. Już jutro poznamy zwycięzców miłosnego programu. Kto sięgnie po główną wygraną znajdującą się na końcu "ścieżki lojalności"? Czy będzie to Ata Postek i Artur Sargsyan a może Sonia Szklanowska i Łukasz Karpiński? Niestety w ostatnim momencie szansę na wygraną w programie stracili Magda Jankowska i Robert Kapica, którzy dzielnie radzili sobie aż do decydującej "puszki pandory". To właśnie wtedy, decyzją części byłych mieszkańców rajskiego hotelu musieli wymeldować się z willi. - Chcieli nam utrzeć nosa to nam utarli. Teraz ta chwila pokazała, że szczerość i prawdziwość nie idą tutaj w sukces - powiedział Robert - Jeżeli oni głosują i mają do wyboru nas, a Łukasza z Sonią i głosują na Łukasza z Sonią, którzy się kłócą, wyzywają i oni wybierają taką parę na finał i się pod tym podpisują? Słabo - dodała Magda Zaraz po decyzji w programie "Hotel Paradise" na profilu Magdy pojawił się wpis...