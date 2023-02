"40 kontra 20": Magda zamierza schudnąć aż 12 kg. Nie jest zadowolona z figury po programie

Oliwia z "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytanie o swoją wagę! Fani byłej uczestniczki randkowego show Polsatu chcieli dowiedzieć się, ile dokładnie waży, jaki ma wzrost i czy ostatnio udało się jej schudnąć. Oliwia szczerze odpowiedziała! Sprawdźcie, co napisała w sieci. Oliwia z "Love Island" o swojej wadze Oliwia była jedną z uczestniczek ostatniej, piątej edycji "Love Island". W programie w zasadzie od samego początku stworzyła parę z Konradem. I chociaż spora część internautów twierdziła, że Oliwia i Konrad z "Love Island" udają uczucia to pozostali uczestnicy byli przekonani, że to właśnie oni tworzą najmocniejszy duet. Niestety, Oliwia i Konrad odpadli z programu tuż przed finałem, a zaledwie kilka tygodni później ogłosili swoje rozstanie. W programie Oliwia zachwycała zgrabną i kobiecą figurą, ale chyba nie mówiła wówczas, ile waży. Teraz była uczestniczka "Love Island" uchyliła rąbka tajemnicy! Ile schudłaś? Ile ważysz?- pytali fani. - Około 2 kg. Teraz ważę 64 kg- wyznała Oliwia. Ja za bardzo nie sugeruję się wagą- dodała. Zobacz także: "Love Island 5": Konrad pokazał zdjęcie z dzieckiem! "Wybaczcie, że dopiero teraz Wam o nim mówię" Jesteście zaskoczeni? Naszym zdaniem Oliwia z piątej edycji "Love Island" wygląda świetnie! Była uczestniczka wielkiego hitu Polsatu nie ukrywa jednak, że jej figura to zasługa ostrych ćwieczeń i zdrowego stylu życia. Spodziewaliście się, że przy 165 cm wzrostu Oliwia waży 64 kg? Zobacz także: "Love Island 4": Aleksandra i Adrian wezmą ślub? Jest komentarz! Kibicowaliście Oliwii w piątej edycji "Love Island"? Waszym zdaniem piękna brunetka i Konrad pasowali do siebie i powinni znaleźć się w wielkim finale...