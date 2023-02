W ostatnim czasie Kinga Zapadka, którą mieliśmy okazję poznać w pierwszej edycji hitowego show "40 kontra 20" żyła operacją nosa. Teraz wreszcie mogła się pochwalić efektami końcowymi. Na najnowszym zdjęciu z dumą pozuje w zupełnie nowej odsłonie. Niestety, piękna blondynka prawdopodobnie nie takiej reakcji się spodziewała po internautach.

"40 kontra 20": Kinga Zapadka w ogniu krytyki

Kinga Zapadka zyskała miano jednej z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek pierwszej edycji programu "40 kontra 20". Nie bez powodu. Ta zawsze mówiła to, co myśli i nie szczędziła słów krytyki swoim programowym koleżankom. Wygląd bohaterki show także wzbudzał duże kontrowersje, ponieważ ta podkreślała, że jest wielbicielką urodowych poprawek. Ostatnio Kinga Zapadka z "40 kontra 20" zdecydowała się na operację nosa. Uczestniczka show nie ukrywała, że ta jest spełnieniem jej marzeń. Pierwsze zdjęcia po zabiegu jednak przeraziły fanów - wówczas celebrytka pokazała się w opłakanym stanie, z licznymi bandażami na twarzy. Teraz natomiast mogła się pochwalić zagojonym nosem. Zrobiła to, publikując walentynkowe zdjęcie na swoim Instagramie.

Pod nowym zdjęciem gwiazdy "40 kontra 20" posypały się liczne komentarze. Niestety internauci są bezlitośni - twierdzą, że nowy nos Kingi Zapadki nie przypadł im do gustu. Co więcej, porównują go do nosa Michaela Jacksona - z podobną krytyką mierzyła się kiedyś Marietta z "Hotelu Paradise":

- Moim zdaniem ten nos Ci nie pasuje :) ale to dopiero kilkanaście dni po zabiegu... Za rok będzie zupełnie inny 😁 - Sorry Kinga ale ten nos jak u Michaela... - Dlaczego sobie to zrobiłaś? 😔 tamten nos nadawał Ci takiego ładnego wyrazu twarzy, a ten typowy Jackson, byłaś taka piękna... - Niestety nos lub makijaż wygląda bardzo nienaturalnie - Dramat, jak Miachael Jackson, czemu Pani sobie to zrobiła? - rozpisują się internauci.

Oczywiście pod postem znaleźli się też zwolennicy nowego nosa. Niestety większość internautów twierdzi, że uczestniczka nie przypomina już dawnej siebie:

- Coraz bardziej nie przypominasz siebie niestety, a tak ładna kobitka z Ciebie.

W końcu zmiany na nosie się nie kończą. Kinga Zapadka z "40 kontra 20" zrobiła sobie także usta oraz biust. Najważniejsze jednak, że sama zainteresowana jest bardzo zadowolona ze zmian, jakie sobie zafundowała. Ta twierdzi, że nowy nos jest dla niej idealny. Zgadzacie się z tym?

