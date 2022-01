"40 kontra 20". Linda wbija szpilę Kindze: "Nic się nie zmieniło"

Widzowie "40 kontra 20" doskonale pamiętają, że tuż przed finałem Robert Kochanek, czyli serialowy Senior miał dwie faworytki. Była to Kinga Zapadka, która ostatecznie została przez niego wybrana, ale także Marta Mazurkiewicz, z którą Roberta łączyła niezwykła chemia. Dziewczyna do ostatniej chwili myślała, że to właśnie ona będzie wybranką Seniora. Niestety, ich drogi się rozeszły, minęło już od tego sporo czasu. Robert Kochanek tymczasem znów jest wolny i wychodzi na to, że próbował skontaktować się z Martą! Widzowie są zaskoczeni wyznaniem uczestniczki! "40 kontra 20" Marta ostro o Robercie Kochanku: "Osoba, która nie jest szczera" W programie "40 kontra 20" miłości szukał Junior, Bartek Andrzejczak, a także Senior Robert Kochanek. O ile Bartek znalazł swoje szczęście u boku Patrycji i wygląda na to, że jest z nią szczęśliwy , to Robert Kochanek niestety nie odnalazł prawdziwej miłości. W finale wskazał na Kingę Zapadkę, z którą połączyła go ogromna chemia, mimo licznych kłótni i nieporozumień . Tymczasem Marta nie ukrywała, że jest jej bardzo przykro. Uczestniczka miała żal do Roberta , że zwodził ją i dawał do zrozumienia, że wybierze właśnie ją. Ostatnie dni w programie Marta skomentowała krytycznie: - Od momentu wypowiedzi Roberta nie chciałam być w programie i rywalizować o jego względy. Nie lubię jak ktoś gra tobą, jak pionkiem w grze. Robert wtedy stracił w moich oczach - odpowiedziała Marta na swoim Instagramie na pytanie fanówo Seniora. - Wiedziałam, że nie będzie nic pomiędzy nami - dodała. Od finału w programie minęło jednak już dużo czasu i wiele zmieniło się w życiu Roberta. Jego szczęśliwy związek z Kingą Zapadką zakończył się po pół roku. I choć oboje nie chcieli mówić wprost, co się stało, to...