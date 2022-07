"40 kontra 20": Kinga Zapadka pokazała swoją miłość! Fani są zaskoczeni

Kinga Zapadka i Robert Kochanek przez parę miesięcy ukrywali swój związek. Dopiero po emisji finału "40 kontra 20" w telewizji zakochani mogli się ujawnić. Teraz para coraz śmielej dzieli się ze światem szczegółami swojej zażyłości. Wiemy już, jak wyglądały randki Kingi i Roberta tuż po zakończeniu programu, a teraz dziewczyna zdradziła kolejny sekret. Wiemy, jak Kinia nazywa swojego ukochanego. Będziecie zaskoczeni! Zobacz także: "40 kontra 20": Co z drugą edycją programu? Czy randkowe show wróci na antenę? "40 kontra 20": Kinga publikuje namiętne zdjęcie z Robertem Za nami finał pierwszej polskiej edycji " 40 kontra 20 ". Wielkimi zwycięzcami miłosnego show TVN 7 okazali się być Patrycja Rodak i Bartek Andrzejczak , którzy są ze sobą po programie oraz Kinga Zapadka i Robert Kochanek , którzy również kontynuują swój związek. Wybór Roberta Kochanka w finale wcale nie był taki oczywisty, ponieważ tuż przed końcowym odcinkiem wyrzucił Kingę z programu . To dzięki decyzji Agaty, Kinia powróciła do gry, a w wielkim finale to właśnie ona stanęła u boku Seniora. Taki obrót sytuacji sprawił, że widzowie nie do końca wierzą w trwałość tej relacji , a niektórzy zadają sobie nawet pytanie, czy program "40 kontra 20" jest reżyserowany. Zakochani zdają się tym nie przejmować i cieszą się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Teraz Kinga i Robert nie muszą się już ukrywać ze swoim uczuciem, a niedawno pochwalili się w sieci pierwszym wspólnym zdjęciem . Nie trzeba było długo czekać, by zakochani coraz śmielej odkrywali kolejne karty i dzielili się z fanami szczegółami swojej miłości, która narodziła się w rajskiej rezydencji na Krecie. ...