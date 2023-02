"40 kontra 20": Magda szczerze o ciąży: "Myślę o tym, żeby mieć dziecko"

Wydarzenia w drugiej edycji kontrowersyjnego show "40 kontra 20" nabierają tempa. Zarówno w ekskluzywnej willi, jak i na glampingu da się wyczuć gęstą atmosferę. Ta udziela się także uczestniczkom show. Tym razem napięcia nie wytrzymała Amira, której zdrowie odmówiło posłuszeństwa. Ponadto program opuściła jedna z uczestniczek. Która? "40 kontra 20": omdlenie Amiry i emocjonująe ceremonia eliminacyjna Druga edycja matrymonialnego show TVN-u rozkręciła się na dobre. Ostatnio byliśmy świadkami karczemnej awantury Izy i Magdy z "40 kontra 20" . Różnice charakteru coraz bardziej dają się we znaki. Jednak nie tylko pomiędzy paniami dochodzi do licznych sprzeczek. Na świeczniku uczestniczek są także panowie, którzy coraz śmielej podchodzą do swoich wybranek i wakacyjnych zabaw. Ostatnio uczestniczki były oburzone zachowaniem Toma z "40 kontra 20" , który pozwolił sobie na intymny masaż Natalii i Izy. Wówczas polały się łzy. W najnowszym odcinku show także nie brakowało dużych emocji. Przez moment zrobiło się nawet niebezpiecznie. Na Krecie wielkimi krokami nadchodził moment grozy - przegrupowanie. Wówczas panowie nie ukrywali swojego zdenerwowania, jednak większe powody do stresu miały kobiety. A w szczególności Amira: - Byłam pewna, że dzisiaj ja odpadnę - wyznała. Zobacz także: "40 kontra 20": zalana łzami Magda gorzko o rodzicach. "Po prostu mnie zostawili" [TYLKO U NAS] Ta jednak, ku wielkiemu zaskoczeniu trafiła na glamping młodszego uczestnika, Tomka. Wielkie emocje natomiast nadal jej nie odpuszczały. Te dały się we znaki, kiedy podczas ceremonii Tom poprosił na przemowę przyjaciółkę Amiry, Asię. Wówczas pozostałe dziewczyny zauważyły, że z piękną brunetką dzieje się coś niepokojącego. Ceremonia została przerwana, a zarówno...