Tom z "40 kontra 20" w rozmowie z Party.pl opowiedział o rozstaniu z Amirą. Była para do tej pory nie zdradzała, dlaczego ich związek należy już do przeszłości, ale teraz przystojniak z randkowego show uchylił rąbka tajemnicy. Tom przed naszą kamerą opowiedział również, jak jego ukochana córka zareagowała na jego rozstanie z Amirą.

Emocje po finale drugiej edycji "40 kontra 20" wciąż nie opadają. W ostatnim odcinku telewizyjnego show okazało się, że Tom wybrał Amirę i to z nią stworzył związek. Niestety, tuż po emisji finału okazało się, że relacja pary nie przetrwała próby czasu. Amira i Tom do tej pory nie powiedzieli, dlaczego podjęli decyzję o rozstaniu, teraz jednak wszystko stało się jasne.

Może faktycznie nie byłem takim super facetem w 100 % bo.... to było tak, że moja była dziewczyna wyjechała do Londynu i mieszka w Londynie teraz i faktycznie ja też z nią rozmawiałem później- z tą moją byłą dziewczyną- Amira była wkurzona i zazdrosna o to- zdradził nam Tom.