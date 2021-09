"40 kontra 20": Kinga szczerze o swojej relacji z Robertem! Wciąż są parą? 

Kinga z "40 kontra 20" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytanie internautów o jej związek z Robertem. Czy między uczestnikami programu TVN7 pojawiła się prawdziwa miłość? A może to, co ich łączy to po prostu zauroczenie? Jest szczery i dość zaskakujący komentarz Kingi. Musicie zobaczyć, co napisała o swojej relacji z Robertem Kochankiem!

Kinga z "40 kontra 20" komentuje swój związek z Robertem

Blisko miesiąc temu zakończyła się pierwsza edycja "40 kontra 20". W randkowym show panie w różnym wieku walczyły o dwóch przystojniaków- Bartka i Roberta. Robert od samego początku nie ukrywał, że jedną z jego faworytek jest Kinga. Między seniorem a piękną blondynką zaiskrzyło, ale w pewnym momencie wydawało się, że ich relacja nie ma szans na przetrwanie. Tuż przed wielkim finałem Robert nawet wyrzucił Kingę z programu- ostatecznie inna uczestniczka, Agata, oddała jej swoje miejsce w willi i Kinga została w "40 kontra 20".

W ostatnim odcinku "40 kontra 20" Robert zrozumiał, że nie chce stracić Kingi i to właśnie z nią zdecydował się stworzyć związek.

Po emisji finałowego odcinka "40 kontra 20" Kinga i Robert zdradzili, że ich relacja przetrwała próbę czasu i wciąż są razem. Dziś zakochani chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia i nagrania. Ostatnio okazało się, że Kinga i Robert postanowili również połączyć siły i zdecydowali się na wspólny biznes.

Fani cały czas mocno im kibicują, a na Instagramie nie brakuje pytań o ich związek. Teraz Kinga zdradziła, czy wciąż jest zauroczona Robertem, czy może w ich związku pojawiła się już prawdziwa miłość.

Kinga z "40 kontra 20" odpowiada internautom

Kinga podczas Q&A odpowiedziała na pytanie jednego z internautów, który zapytał wprost, co dziś łączy ją z Robertem Kochankiem. Piękna blondynka odpowiedziała!

Z Robertem łączy Cię zauroczenie, zakochani, czy może to już miłość?- zapytał internauta.

- Coś co cały czas kwitnie i z dnia na dzień jest innego wymiaru. No i niesamowita chemia. Czasem sami się zastanawiamy, co w nas jest takiego, że tak nas do siebie ciągnie- odpowiedziała dość tajemniczo Kinga.

Kinga nie napisała więc wprost, co dziś łączy ją z Robertem i czy w ich związku pojawiła się prawdziwa miłość.

Kibicowaliście tej parze w "40 kontra 20"?

