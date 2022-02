"40 kontra 20": Kinga komentuje związek Patrycji i Bartka. Dlaczego to napisała? 

Kinga Zapadka i Robert Kochanek wygrali "40 kontra 20". Jednak nie byli jedyną zwycięską parą pierwszej edycji randkowego show. Chociaż ich związek to już przeszłość, to drudzy, zdecydowanie mniej medialni zwycięzcy - Patrycja Rodak i Bartek Andrzejczak wciąż są razem, a ich miłość z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Kinga Zapadka postanowiła odnieść się do ich miłosnej relacji w nowym wpisie skierowanym do Bartka. Miała ku temu powód! O co chodzi?

"40 kontra 20": Kinga w miłych słowach do Bartka: "Trzymam kciuki za Waszą miłość"

Kinga Zapadka zaledwie pół roku po zwycięstwie w "40 kontra 20" ponownie została singielką. Jej drogi z Robertem Kochankiem rozeszły się i chociaż oboje nie podali powodów rozstania, nie da się ukryć, że zakończyli swój związek, nie pałając do siebie sympatią. W publicznych przepychankach Robert zarzucił byłej partnerce nieszczerość, a ona przyznała, że ma "wystarczająco dużo materiałów", które mogłyby go pogrążyć.

Zupełnie inną historię mają Bartek Andrzejczak i Patrycja Rodak. Junior z "40 kontra 20" oraz jego programowa wybranka od początku mieli nie lada wyzwanie, jeśli chodzi o ich wspólne życie. Musieli nauczyć się żyć na odległość. On na co dzień mieszka w Berlinie, ona w Londynie - i chociaż początkowo widzowie sceptycznie do tego podchodzili, tych dwoje udowodniło, że nie potrzebują medialnych opinii, by uwierzyć we wzajemną miłość.

Niedawno Bartek obchodził urodziny, które miał okazję spędzić z ukochaną Patrycją. O wielkim dniu Juniora z "40 kontra 20" pamiętała również Kinga Zapadka, która nie ukrywa, że mimo własnego niepowodzenia cieszy się szczęściem znajomych z programu.

W urodzinowym wpisie skierowanym do Bartka, podziękowała mu za wszelkie wyrazy wsparcia w ciężkich chwilach, jakie od niego usłyszała. Przyznała, że było ich "całkiem sporo", chociaż nie sprecyzowała czy ma na myśli wyłącznie te w trakcie nagrywek do programu na Krecie, czy może również te po głośnym rozstaniu z Robertem Kochankiem:

Sto lat Bartito! Dziękuję za wspólnie spędzony czas w programie, za słowa wsparcia w ciężkich chwilach, a było ich całkiem sporo. Dzięęęęękuję jeszcze raz. Trzymam kciuki za Waszą miłość z Patrycją. Życia w bogactwie, szczęściu i miłości - napisała Kinga Zapadka na Instagramie.

Wygląda na to, że "40 kontra 20" to nie tylko szansa na znalezienie miłości ale również nawiązanie nowych przyjaźni. Bartek w dniu urodzin mógł liczyć nie tylko na ukochaną, ale również na koleżankę z programu, w końcu przegadali razem na glampingu niejedną godzinę.