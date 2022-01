"40 kontra 20": Bartek pochwalił się szczęśliwą nowiną. Chodzi o Patrycję!  

Patrycja i Bartek z "40 kontra 20" mimo upływającego czasu i związku na odległość zapewniają, że są bardzo szczęśliwą parą. Zakochani świetnie radzą sobie mimo różnych przeciwności i - jak się okazuje - myślą o swojej relacji znacznie poważniej. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas, który w części chcieli spędzić razem. Niestety, ich plany się posypały. Patrycja jest załamana, a Bartek nawet tego nie skomentował! "40 kontra 20" Patrycja i Bartek nie zobaczą się w święta? Związek Patrycji i Bartka był dla fanów prawdziwą zagadką. Po długim czasie pobytu na malowniczej Krecie, Bartek dopiero zauważył Patrycję. Widzowie nie kryli zaskoczenia nagłym wybuchem uczucia i z ciekawością przyglądali się tej relacji. Gdy w finale Bartek wybrał Patrycję, nikogo to nie zaskoczyło. Fani byli jednak bardzo ciekawi, jak potoczyły się losy tej pary i jak się okazuje, wspaniale im się układa! Mimo że Bartek mieszka w Berlinie, zaś Patrycja w Londynie, widują się dość często, a nawet decydują się na liczne wspólne podróże. Bartek wciąż wydaje się zakochany w Patrycji i często mówi o swojej ukochanej na Instagramie. Zobacz także: "40 kontra 20": Robert Kochanek wyznaje: "Ta piękna dama poprawiła mi humor" Nic więc dziwnego, że w tym szczególnym, świątecznym czasie para miała zamiar się zobaczyć. Patrycja była gotowa przylecieć do Niemiec, jednak jak się okazało, spotkały ją duże trudności! Na swoim profilu na Instagramie opowiedziała fanom, co się stało: - Czaicie to, że miałam lecieć do Berlina, do Bartito, spędzić tam dwa dni i potem lecieć z Berlina do Polski. I uwaga, uwaga, w niedzielę dowiedziałam się, że Niemcy zbanowali UK i nie można latać z UK do Berlina. Musiałam na szybko kupić nowy bilet na samolot do...