"40 kontra 20": Kinga ostrzega Roberta: "Materiału mam już wystarczająco dużo"

Kinga Duda przerwała milczenie i opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego! Córka prezydenta odniosła się również do Strajku Kobiet! Zobaczcie, co napisała! Oświadczenie Kingi Dudy Dokładnie 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z Konstytucją. Od tamtej chwili w całej Polsce trwają prostety. Tysiące Polaków wyszło na ulice, żeby wyrazić swój sprzeciw. Wiele kobiet apelowało do żony i córki Andrzeja Dudy, żeby zajęły stanowisko w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Dziś Kinga Duda to zrobiła! Córka prezydenta opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym przyznała, że rozumie oburzenie kobiet biorących udział w protestach, ale jest przeciwna wyrażania swoich poglądów " w sposób agresywny i obraźliwy, nawołujący do łamania praw a". Co jeszcze napisała Kinga Duda? Rozwiązanie istniejące dotychczas dawało możliwość wyboru. Wybór, a nie przymus. Kobieta mogła, ale nie musiała z tego prawa korzystać. W sprawie tak niewyobrażalnie trudnej, jak wizja urodzenia dziecka, które może umrzeć minuty czy godziny po porodzie, decyzja o kontynuacji lub przerwaniu ciąży, powinna być pozostawiona kobiecie i podjęta zgodnie z jej własnym sumieniem, jej systemem wartości, z jej własnymi przekonaniami. Bo to ta kobieta mierzy się z konsekwencjami swojej decyzji do końca życia- czytamy w oświadczeniu. Kinga Duda wytłumaczyła dlaczego zdecydowała się zabrać głos w sprawie orzeczenia TK. Uważam, że moje przemyślenia i poglądy to moja prywatna sprawa i nie mam obowiązku dzielenia się nimi z oinią publiczną. Chociaż nie jestem sędzią, politykiem, parlamentarzystą, a...