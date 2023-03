"40 kontra 20": Kasia jest w ciąży? Wymowna reakcja na pytania o dziecko

Angelina, którą mieliśmy okazję poznać w ostatniej, szóstej edycji programu "Love Island" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Zaspokajając ciekawość wielu fanów, odpowiedziała na kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło jej byłego partnera, Sashy. Uczestniczka show skwitowała jego nowy związek jednym wymownym zdaniem. "Love Island 6": Angelina odpowiada na pytanie o nowy związek Sashy Miniona, szósta edycja programu "Love Island" przyniosła widzom wiele emocji. Wszystko za sprawą niespodziewanych zwrotów akcji. Jednym z nich była relacja, jaka wywiązała się pomiędzy Angeliną i Sashą. Niestety tuż po zakończeniu programu fani zaczęli podejrzewać, że związek tej dwójki długo nie potrwa. Nie mylili się. Niedługo potem Sasha i Angelina z "Love Island" ogłosili rozstanie . Wówczas uzasadnili swoją decyzję różnicami w podejściu do życia, które ich podzieliły. Każde z nich zaczęło układać swoje życie na nowo, ale wielkim zaskoczeniem okazał się fakt, że zaledwie po dwóch tygodniach od rozstania z Angeliną, Sasha z "Love Island" pokazał się z nową partnerką ! Angelina na początku nie komentowała tych rewelacji. Teraz jednak zrobiła to na swoim Instagramie przy okazji zorganizowanej sesji pytań: - Nie jest Ci smutno, że Sasza po waszym rozstaniu tak szybko sobie znalazł dziewczynę? - padło pytanie. Uczestniczka wymownie odpowiedziała na to pytanie dając do zrozumienia, że nie chce poświęcać swojej energii na tematy związane z byłym partnerem. - Kochani, odpisałam na wszystkie ciekawe pytania warte mojej uwagi i czasu. Lecę - skwitowała. Zobacz także: "Love Island": Kiedy 7. edycja show pojawi się na antenie? Jest data premiery Jak widać, zwyciężczyni show nie zamierza wracać pamięcią do...