"40 kontra 20": Kasia zostanie mamą w tym roku?! Uczestniczka zaskoczyła wyznaniem

Robert Kochanek w finale programu "40 kontra 20" u swojego boku nie wyobrażał sobie nikogo innego poza Kingą. Między tym duetem zaiskrzyło od samego początku, choć ich znajomość była bardzo burzliwa i wcale nie taka kolorowa. Ich związek przeszedł więc niemałą próbę podczas zderzenia z rzeczywistością. Czy wyszli z tego zwycięsko? Czy to, co na Krecie im nie przeszkadzało, zaczęło, gdy wrócili do Polski? Kinga szczerze odpowiedziała na liczne pytania internautów. "40 kontra 20" Kinga Zapadka i Robert Kochanek mają kryzys w związku? Kingę i Roberta dzieli 18 lat różnicy. Gdy Kinga pojawiła się w programie "40 kontra 20" dla Roberta zdecydowanie nie miało to żadnego znaczenia. Między parą natychmiast zaiskrzyło i choć ich droga do finału była kręta , Robert nie mógł wybrać nikogo innego. Odkąd więc para jest razem i może już oficjalnie chwalić się swoim związkiem , a fani wciąż wypytują Kingę o to, jak im się układa. Za złą monetę widzowie programu biorą jednak fakt, że Kinga i Robert tak mało pokazują się w mediach społecznościowych , a tym bardziej nie publikują wielu wspólnych zdjęć. Widzowie pamiętają doskonale, że będąc w "40 kontra 20" Robert Kochanek często zastanawiał się, czy różnica wieku między nim a ukochaną nie jest za duża. W końcu on chce się ustatkować, jest już w stu procentach spełniony zawodowo. Tymczasem Kinga jest aktywną bizneswoman, niedawno skończyła prawnicze studia i wciąż snuje coraz to nowe plany swojej kariery. Jak się jednak okazuje, założenie rodziny jest także ważne dla Kingi, która podkreśliła to na swoim Instagramie. Kiedy Kinga chciałaby zostać mamą? Jak zdradziła, planuje dzieci w wieku 27 lub 28 lat, czyli już za dwa lata!