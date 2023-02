Choć w programie "40 kontra 20" Tom był przedstawiony jako pewny siebie mężczyzna, który doskonale wie, czego chce i zawsze osiąga sukces, to okazuje się, że nawet charyzmatyczny model ma za sobą naprawdę trudny czas.

Opowiedział też o walce o zdrowie psychiczne.

Pomimo iż finał 2. edycji "40 kontra 20" już dawno za nami, fani formatu wciąż żyją wydarzeniami, jakie miały miejsce na rajskiej, greckiej wyspie. Ogromne emocje wzbudza nie tylko najnowsze wyznanie Amiry z "40 kontra 20" o ciąży, ale też nowa relacja jej byłego programowego partnera Toma z tajemniczą pięknością. Ten bowiem stara się skrycie chronić swoje życie miłosne, rzadko uchylając rąbka tajemnicy na temat swojej prywatności. Tym razem zrobił jednak wyjątek.

W najnowszej rozmowie z mediami Tom Grabowski z "40 kontra 20" pierwszy raz tak szczerze się otworzył. Ulubieniec widzów wyznał, że choć przez wielu jest odbierany za pewnego siebie, przebojowego przystojniaka, to przez długi czas zmagał się z depresją.

- Doskonale wiem, co to za choroba i jak bardzo potrafi zmienić człowieka - wyznał w rozmowie z "Co Za Tydzień" Tom Grabowski z "40 kontra 20".

Jak sam podkreśla, problem dotyka coraz młodsze osoby, a nieleczony może prowadzić do katastrofalnych skutków.

Były uczestnik "40 kontra 20" zaznacza, również, jak ważne w walce o powrót do zdrowia psychicznego jest wsparcie otoczenia, ale też przełamanie się i skorzystanie z pomocy specjalistów.

- Mówmy głośno o tym, że depresja nie jest powodem do wstydu, bo to choroba naszej cywilizacji. Trzeba ją leczyć, aby dać sobie szansę na uśmiech… Bądźmy dla siebie życzliwi i nie negujmy uczuć innych osób - podkreśla w rozmowie z "Co Za Tydzień". - Musisz tylko uwierzyć, że wizyta u psychiatry, terapia są najważniejszym krokiem do zdrowia. Nie jest to łatwe, ale żadna walka nie jest tak godna zwycięstwa, jak walka o samego siebie - dodaje.