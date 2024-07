W matrymonialnym show TVN-u "40 kontra 20" ostatni czas nie należał do najłatwiejszych. W szczególności przekonała się o tym Amira, która nie tylko rozstała się z Tomem, ale również mocno podpadła większości pozostałych uczestniczek show. Okazuje się jednak, że Amira ma wielu sprzymierzeńców w internautach, którzy stoją za nią murem.

"40 kontra 20": Amira faworytką telewidzów

W ostatnim czasie wydarzenia w kontrowersyjnym show nabrały rozpędu. Wszystko za sprawą rodzących się uczuć i wielkich emocji, jakie dopadły zarówno panów, jak i uczestniczki. Ostatnio główną bohaterką licznych "dram" stała się ciemnowłosa piękność, porównywana do Kingi z pierwszego sezonu. Zachowanie Amiry z "40 kontra" oburzyło pozostałe uczestniczki show. Ta zdecydowała się nie kryć dłużej ze swoim uczuciem do Toma, którego publicznie obdarowała namiętnymi pocałunkami. To sprawiło, że na ceremonii chaosu zebrała największą ilość negatywnych głosów od pozostałych kandydatek. Wówczas koleżanki zarzuciły jej wielką hipokryzję. Amira natomiast krytykę przyjęła z wielkim luzem, co dało do myślenia 44-latkowi. Wówczas Tom z 40 kontra 20" zerwał z Amirą, a ta nie kryła swoich łez.

Nie trudno było się domyślić, że na skutek tych wydarzeń Amira zostanie zagrożona. Ta podczas ceremonii przeparowania nie została wybrana ani przez Toma, ani przez Tomka. Wówczas stwierdziła, że da z siebie wszystko, aby udowodnić 44-latkowi, że chce o niego walczyć. Jednocześnie nie kryła swojego załamania. Całą winę wzięła na siebie, będąc przekonana, że jej czas w programie "40 kontra 20" dobiegł końca. Inne uczestniczki z kolei nie kryły swojej radości z degradacji faworytki Toma. Te nieustannie mają nadzieję, że to właśnie ona opuści program. Są także przekonane, że Tom zasługuje na kogoś lepszego. Zupełnie innego zdania są natomiast internauci, którzy zdążyli polubić Amirę:

- Ja tam lubię Amire, daje czadu, a kiedy wszystkie robią na nią nalot, ona ma wywalone ????????????❤️???????? Amira trzymam kciuki za Ciebie, my girl ????????❤️???????????????? - Terrorysta wmawia pannie, że coś zrobiła, że czymś zawiniła. Ona nie zrobiła nic złego... Szkoda tylko ze sama tego nie widzi. - Dziewczyna się marnuje w tym programie - Przysięgam, że baby są okropne... Amira, trzymam za Ciebie kciuki - Rzucilyscie się wszystkie na Amire z zadrosci . Uważacie się za dorosłe kobiety z doświadczeniem a zachowujecie się jak gówniary i to dosłownie - rozpisują się internauci.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Jak już wiemy, internauci nie szczędzą przykrych słów w stronę Toma z "40 kontra 20", ale teraz okazuje się, że również Natalia, Joanna i Iza, które są blisko z 44-latkiem, także nie wzbudzają ich sympatii:

- Nie ma czego żałować, ten Tom to mega toksyk. Oczekuje, że będziecie za nim latać jak Reksio za szyneczką. A swoją drogą, dlaczego on nie stanął w Twojej obronie? Niech se bierze desperatkę Natalkę. - Izka jak dla mnie powinna odpaść. Jest strasznie zarozumiała i zadufana w sobie. Pokazuje co to nie ona. A tak naprawdę gra na dwa fronty. U Tomka mogła wylecieć, nie wyszło jej to teraz podwala do Toma. Żenada. I jeszcze robi dramę wokół Amiry. - Najbardziej nachalne w tym programie,są Natalia i Dżoana - one zrobiły aż za dużo w kierunku tego Toma- komentują ostro internauci.

Czy Tom da jeszcze szansę Amirze? Odpowiedź znajdziemy już w najnowszym odcinku!

Screen z programu 40 kontra 20/Player.pl

mat. prasowe