"40 kontra 20": Dalia o relacjach z Kingą po programie: "Myślałam, że ona..." 

Jak naprawdę wyglądają relacje uczestniczek "40 kontra 20" po programie? Dalia zdradziła sporo na temat Kingi. Odniosła się również do relacji z Patrycją. Co napisała?

Pierwszy sezon "40 kontra 20" powoli dobiega końca i chociaż do wielkiego finału pozostało tylko sześć odcinków, wciąż trudno przewidzieć jakich wyborów dokonają Senior Robert Kochanek oraz Junior Bartek Andrzejczak. Relacje pomiędzy uczestniczkami również są dynamiczne. Dalia, chociaż nie jest w programie najkrócej, to do tej pory nie zdołała sobie zyskać sprzymierzeńców wśród uczestniczek. Teraz zabrała głos w sprawie relacji z Kingą i Patrycją. Co wydarzyło się po zakończeniu programu? Jak dziś wyglądają kontakty pomiędzy uczestniczkami?

"40 kontra 20": Dalia i Kinga zaprzyjaźniły się po programie?

Dalia nie miała łatwego startu w "40 kontra 20". Pomimo tego, że od samego początku spędza czas na glampingu, dopiero niedawno zebrała się na odwagę by wyznać Bartkowi, jak bardzo jej się podoba. Na ważną dla siebie rozmowę zbierała się dość długo i specjalnie wyczekała moment, by w pobliżu nie było zazdrosnej o Juniora Patrycji. Reakcja Bartka jednak nie do końca była miła dla uczestniczki, ponieważ... Junior podziękował za miłe słowa i poszedł spać.

Szczególnie trudnym momentem dla Dalii była również "ceremonia chaosu" podczas której uczestniczki zasugerowały koleżance, że nie myśli, a Patrycja ubrała to w brutalne słowa:

Dalia próbowała wejść z nią w dyskusję, jednak Patrycja dodała:

Twoje zdanie jest dla mnie tak istotne jak Ty

Wojna Patrycji i Dalii dała tej drugiej mocno w kość. Dalii trudno było później odnaleźć się w ekipie dziewcząt i chociaż pozostała na glampingu to nie czuje się tam swobodnie. Na ostatnich Instastories jednak pokazała, że spędza czas z Kingą. Widzowie ucieszyli się, widząc ten duet. Niektórzy nawet pomyśleli, że dziewczyny razem mieszkają, co Dalia postanowiła wyjaśnić:

Razem z Kinią zostałyśmy zaproszone na strefę Playera na wywiadzik i wracamy do Warszawy

Widzowie postanowili zapytać Dalię o kontakty z Kingą i o to, co zmieniło się po programie:

To nie było jest tak, że nie lubiłam Kingi tylko po prostu wydawało mi się, że ona trzyma z dziewczynami, a ja po ceremonii chaosu się troszeczkę od dziewczyn odsunęłam i bardziej się zaprzyjaźniłam z Agatą i Beatką - wyjaśniła

Instagram @dalia_40kontra20

Dalia i Kinga z "40 kontra 20" pojawiły się na imprezie Playera nad morzem. Fanów programu ucieszył widok tego duetu:

- Jakie piękne! 🤯♥️

- Dwie piękne kobitki❤️

- Piękne:) i super ze macie tak boską relacje po programie ❤️❤️❤️

- Wyglądacie super 👌🌻🍓💐😃🥂🌸

- Super piękne dziewczyny, uśmiechnięte i prawdziwe :-)

"40 kontra 20": Dalia o relacjach z Patrycją

Dalia poruszyła również temat swoich relacji z Patrycją, która w programie nawet nie starała się ukrywać swojej niechęci do Patrycji, a po pamiętnej "ceremonii chaosu" na uczestniczkę spadła krytyka nawet ze strony internautów, którzy domagali się nawet usunięcia jej w programu.

- Jak twoje relacje z Patką? Zachowała się strasznie

- Pogadałyśmy sobie prywatnie

Chociaż Dalia nie sprecyzowała, jak dziś wyglądają jej kontakty z Patrycją, to dała fanom do zrozumienia, że odbyły rozmowę na temat tego, co wydarzyło się w programie. Jednak na pytanie, czy dziewczyny przeprosiły ją za swoje zachowanie odpisała:

Można tak powiedzieć

Instagram @dalia_40kontra20

Wielki finał pierwszego sezonu "40 kontra 20" odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 23 sierpnia. Wciąż trudno przewidzieć, jak potoczą się losy uczestniczek w programie. Czy Bartek będzie wierny Patrycji? A może wyznanie Dalii, że bardzo jej się podoba sprawi, że postanowi dać szansę arabskiej piękności? A kogo wybierze Robert? Czy charakterna Kinga wciąż ma szansę? A może górą okaże się Marta, Linda, Agata lub... Beata?

Dziewczyny powoli zaczynają pokazywać w sieci, z którymi uczestniczkami "40 kontra 20" wciąż utrzymują kontakt po programie. Wciąż jednak trudno wywnioskować, jak dalej potoczył się pierwszy sezon... Jesteście ciekawi zakończenia?